Дивляться на пралки як на «диво техніки»: у Мін'юсті розповіли, до яких робіт залучатимуть полонених путінців

Полоненим російським солдатам можна довірити лише низько кваліфіковану роботу, адже їх знання, вміння та навички часто викликають сумніви.

Про це заявила заступник міністра юстиції Олена Висоцька, передає «Главком».

«Коли ж буде так, що всіх полонених переведемо до табору, тоді їх залучатимемо до праці, але в межах периметра самої установи. Насамперед це пов'язано з питаннями безпеки. Окремо слід поговорити з представниками бізнесу про те, що можна їм доручити. Очевидно, це буде низько кваліфікована робота. Бо вони не з усім обладнанням матимуть змогу працювати. Все ж таки бачили, як російські солдати дивилися на пральні машини як на щось цінне…», — зазначила Висоцька.

За словами чиновниці, скільки полонених буде залучено до громадсько-корисних робіт, наразі невідомо, адже більшість із них готується до обміну.

«Така можливість передбачена Женевською конвенцією. І більше розрахована на тривале утримання військовополонених. У нашому ж випадку про їхнє залучення до суспільно-корисних робіт поки не йдеться. Адже більшість полонених перебувають в дільницях і готуються до обміну», — уточнила Висоцька.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про готовність росії передати Україні поранених захисників Маріуполя в обмін на полонених окупантів.

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