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Гроші

Жителям окупованих територій та зон активних бойових дій виплатять соцдопомогу: коли та як подавати заявку

11:19 18 травня 2022
Обстріл Сєверодонецька

Віднедавна в Україні запровадили додаткові виплати мешканцям територій, які нині є окуповані, деокуповані або ж знаходяться в зоні активних бойових дій. Гроші для цього надають міжнародні організації.

Як повідомляють у Міністерстві соціальної політики, уряд прийняв рішення, згідно з яким додаткові грошові виплати донорів можуть також надаватись особам, які не мають і не мали статусу внутрішньо переміщених осіб.

Для того, аби отримати виплати, слід подати заявку через інформаційну платформу єДопомога (edopomoga.gov.ua). Зробити це можна буде вже в кінці травня.

Важливо знати, що дані, які людина вказує у заявці, надалі підлягають верифікації на основі даних з державних реєстрів, а вже верифіковані заявки передаватимуться міжнародним організаціями, які прийматимуть рішення щодо виплат на основі пріоритетності вразливих категорій отримувачів та наявності коштів для здійснення таких виплат.

Нагадаємо, раніше в уряді запровадили також допомогу на проживання для українців, котрі змушені були покинути свої будинки через бойові дії, але не виїхали за кордон. За цією програмою Уряд щомісяця надає переміщеним всередині країни особам по 3 тисячі гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю та по 2 тисячі гривень решті осіб.

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