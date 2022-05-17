У червні частина українців отримає додаткову допомогу: хто може розраховувати на виплати

У червні українці матимуть змогу отримати грошову допомогу. Це стосуватиметься не лише вимушених переселенців та тих, хто внаслідок військових дій втратив житло. Додаткові виплати також отримають ветерани, багатодітні сім'ї, люди похилого віку.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна .

Так, у червні одноразову грошову допомогу отримає майже мільйон українців. Це виплати ветеранам до 9 травня. Таку допомогу виплачують щороку, але цього року виплати ветеранам мусили перенести на червень через те, що депутати не встигли вчасно за них проголосувати.

Проте свої обов'язки перед ветеранами уряд виконає, і гроші почнуть виплачувати у червні. Так, громадяни, які мають статус ветерана війни, ув'язнених концтаборів та гетто, отримають по 612 гривень, інваліди війни 1 групи та люди з особливими заслугами перед Україною — до 4421 гривні.

Крім того, у Мінсоцполітики ведуть переговори з міжнародними партнерами, щоб під час війни надати грошові виплати й іншим категоріям незахищених громадян. А саме:

багатодітні сім'ї;

сім'ї, де виховуються діти з інвалідністю;

люди похилого віку з низькими доходами.

За кожну категорію відповідатиме певна міжнародна організація, яка надасть грошові виплати. Таких організацій уже кілька: ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, Всесвітня продовольча програма, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Міжнародна організація з міграції.

Виплати у розмірі від 2200 до 2500 гривень зможуть отримати понад 2 мільйони українців, які постраждали через війну.

Кошти виплачуватимуть або разово, або протягом 3 місяців.

Нагадаємо, з травня 2022 року допомогу від держави отримуватимуть і окремі категорії українців, які постраждали від російської агресії, зокрема ті, які опинилися у тимчасовій окупації чи заблокованих населених пунктах.

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