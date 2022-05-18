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Події

«Ідентифікували ще одного нелюда»: слідчі оголосили підозру рашисту, який ґвалтував жінок на Київщині

15:05 18 травня 2022
російський ґвалтівник

Військовослужбовцю збройних сил рф — радіотелефоністу гаубичного артилерійського дивізіону 30-ї окремої мотострілецької бригади Центрального військового округу заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням за попередньою змовою групою осіб. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«За даними слідства, в березні 2022 року під час окупації одного із сіл Броварського району підозрюваний разом з невстановленим військовослужбовцем рф увірвався до приватного будинку. За його наказом всіх присутніх цивільних осіб, крім однієї жінки, зачинили у підвалі. Після цього військовий, погрожуючи потерпілій зброєю і фізичною розправою над нею та членами родини, змусив повністю роздягнутися та зґвалтував. Через декілька днів підозрюваний разом з трьома невстановленими співслужбовцями зайшли до іншого будинку. Там проживала ще одна потерпіла. Погрожуючи їй застосуванням зброї та вбивством, окупанти по черзі зґвалтували жінку»

В Офісі генерального прокурора закликають: якщо ви впізнаєте цього російського військовослужбовця та маєте свідчення про його причетність до інших злочинів, телефонуйте до Київської обласної прокуратури за номерами: 097−053−04−65, 097−838−31−87, 050−107−66−75.

Нагадаємо, що у Бучі, Гостомелі, Ірпені, Бородянці та інших окупованих містечках та селах України продовжується розслідування масового застосування тортур, сексуального насильства, вбивств мирних жителів.

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