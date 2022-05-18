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16-річна донька Олі Фреймут засвітила свого бойфренда

17:57 18 травня 2022
16-річна дочка Олі Фреймут Злата Мітчелл

16-річна донька телеведучої Олі Фреймут Злата Мітчелл, яка живе у США, засвітила свого бойфренда. Дівчина опублікувала фото з коханим на своїй сторінці в Інстаграм. Закохані позують в обіймах на тлі гір у Каліфорнії.

«Світло в темний час», — написала Злата Мітчелл під фото з хлопцем. Його звуть Оскар. Можливо, молоді люди разом навчаються.

Відомо, що Злата навчається у Лос-Анджелесі. Вона займається танцями, захоплюється дизайном одягу. У неї навіть є свій бренд — MITCHELL CLOTHING. Дочка Олі Фреймут називає себе хореографом та феміністкою.

Нагадаємо, Старша дочка Ольги Фреймут Злата народилася 2006 року в Лондоні, її батько — Ніл Мітчелл. Повернувшись до України, Оля вийшла заміж за продюсера Володимира Локотка. Вони виховують сина Валерія та доньку Євдокію.

Раніше комік Юрій Ткач показав відео зворушливої зустрічі із дочкою, з якою не бачився через війну два місяці.

А телеведучий Анатолій Анатоліч розповів, як рятував трьох дітей від війни.

Фото instagram.com/zlata_mitchell

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