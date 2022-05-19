Зеленський розкритикував «лазерне вундерваффе» кремля: росія повторює шлях нацистської Німеччини

Президент Володимир Зеленський упевнений, що керівництво росії відчуває свій повний провал у війні, тому починає робити ставку на «чудозброю», яка здатна зробити корінний перелом у війні.

Про це глава Української держави сказав у своєму відеозверненні за підсумками 84-го дня війни, розв'язаної путіним кремлівським фюрером проти нашої країни.

«Один із представників російської держави повідомив про те, що окупанти нібито почали використовувати в Україні комплекси лазерної зброї. Нібито для економії ракет. По-перше, привертає увагу той факт, що їм довелося економити ракети і якось це пояснювати. Тобто понад дві тисячі ракет, які російська армія випустила по Україні, були основною частиною їхнього запасу ракет. Тобто далі — лише залишки», — сказав Володимир Зеленський.

Також президент звернув увагу на те, як воює росія — недосвідченими терміновиками, яких вона кидає в бій, як гарматне м'ясо, а також мародерами, які вперше бачать нормальну побутову техніку в чужій країні. І старою радянською «бронею» без сучасного захисту. Крім того, застосовуючи заборонені фосфорні бомби, якими спалюються школи та звичайні житлові будинки.

При цьому більшість ракет витрачено окупантами на знищення абсолютно цивільної інфраструктури без стратегічного військового результату.

«У пропаганді нацистської Німеччини був такий термін „вундерваффе“. Дивозброя. Чим ясніше ставало, що у них немає шансів у війні, тим більше було пропагандистських розмов про дивовижну зброю, яка буде нібито настільки потужною, що забезпечить перелом у війні. І ось бачимо, Що на третьому місяці повномасштабної війни Росія намагається знайти свою „вундерваффе“. Нібито лазерну. Це все свідчить про повний провал вторгнення» , — вважає президент.

Всі зазначені фактори, на його думку, свідчать, що Росія боїться визнати, що на найвищому державному та військовому рівні в цій країні допущені катастрофічні помилки. І тому намагаються «вигадувати ще не одне «вундерваффе», доки Збройні Сили України та всі наші захисники та захисниці покроково звільнятимуть нашу землю.

Довідково: 18 травня віце-прем'єр Росії Юрій Борисов повідомив, що росія використовує в Україні комплекси лазерної зброї «Задира». За його словами, йдеться про лазерну зброю, яка нібито здатна «фізично вражати цілі, заощаджуючи дорогі ракети». При цьому в росії не уточнили, на яких ділянках війни застосовують таку зброю, а також не розповіли про успіхи у цьому.

Зазначимо, що ЗСУ успішно знищують в Україні найновішу російську військову техніку, включаючи ударні вертольоти «Нічний мисливець» та вогнеметні системи «Сонцепек».

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