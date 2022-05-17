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Україна

Новий «привіт» рф з Чорнобаївки: біля знаменитого населеного пункту знищено склад ПММ рашистів

10:36 17 травня 2022
Вибух

Українські захисники продовжують знищувати ворога на півдні країни: біля знаменитої Чорнобаївки ліквідовано склад паливно-мастильних матеріалів (ПММ), військову техніку та живу силу противника.

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь»: «Вогнем реактивної артилерії знищено склад пально-мастильних матеріалів поблизу знаменитої Чорнобаївки. „Заспокоїли“ 29 рашистів, знищено зенітно-ракетний комплекс „Стріла-10“, танк Т-72 та іншу броньовану техніку».

Також «південники» показали «ударне соло», яке зіграла «арта» 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу по виявленим ворожим позиціям: «Рашисти були настільки вражені таким майстерним виконанням, що тікали швидше, ніж горіла їхня САУ „Хоста“ та детонував боєкомплект».

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що минулої доби українські воїни вразили п'ять повітряних цілей: літак Су-25, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та крилату ракету. А на Донбасі було знищено п'ять танків, один зенітно-ракетний комплекс «Тор», шість артилерійських систем, дванадцять одиниць бойової броньованої техніки та один автомобіль супротивника.

А на Харківщині український захисники «приземлили» з ПЗРК ударний вертоліт рашистів «Нічний мисливець».

Фото — скріншот

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