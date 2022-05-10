В росії, яка незважаючи на переваги у живій силі та техніці зазнає істотних втрат під ударами ЗСУ, вирішили змінити риторику пропагандистів та підготувати суспільство до можливої поразки у війні з Україною.

Як повідомляють в українській розвідці, російським ЗМІ наказали розповідати про війну як про протистояння росії з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО. На думку кремлівських політтехнологів, це применшить ганьбу від програшу потужнішому противнику.

«За інформацією військової розвідки України, керівники кремлівських телеканалів, інтернет-ЗМІ та пропутинської армії ботів вже отримують вказівки перейти до нової інформаційної політики. Пропагандисти країни-окупанта тепер промиватимуть мізки росіянам ідеями про необхідність об'єднання заради власного виживання та сліпої довіри до політики кремлівського диктатора» , — повідомили у ГУР Міноборони України.

Нагадаємо, що 9 травня в москві без особливої помпи відбудуться військовий парад, «авіаційна» частина якого була скасована, як стверджували росіяни, через «погодні умови». Зокрема, у повітря не піднімали літак «Судного дня». Військовий експерт Олег Жданов не виключив, що путін наказав не демонструвати командний борт Іл-80 після ультиматуму із боку Заходу.

Фото зі сторінок ГУР МО України у соцмережах

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