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Україна

Запивають невдачі горілкою та тікають з поля бою: у окупантів ніяк не складається з наступом, — Генштаб

19:55 8 травня 2022
Розбита техніка

У Генштабі ЗСУ, де раніше повідомляли, що ворог намагається стримати просування української армії до кордону України на Харківщині, зазначають, що противник основні зусилля зосереджував на знищенні аеродромної інфраструктури.

«Це робиться з метою унеможливлення дій нашої авіації, у тому числі БПЛА „Байрактар“, підтримки дій підрозділів з повітря у смузі відповідальності угруповання Об’єднаних сил та у Чорноморській операційній зоні. Також ворог наростив інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації над акваторією північно-західної частини Чорного моря», — йдеться у повідомленні.

На Слобожанському напрямку противник зосереджує резерви на території Бєлгородської області для ведення бойових дій поблизу державного кордону України. На Харківському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосередили на недопущенні просування наших військ. На Донецькому і Таврійському напрямках противник веде бойові дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони.

На Лиманському напрямку ворог намагався взяти під повний контроль населений пункт Олександрівка, а також за підтримки артилерії закріпитись у північній околиці населеного пункту Шандриголово. Успіху не мав. Аналогічна ситуація й на Сєвєродонецькому напрямку, де росіяни намагаються захопити Рубіжне. На Попаснянському напрямку рашисти намагаються зайняти позиції в населеному пункті Попасна та взяти під контроль ділянку автошляху Попасна — Бахмут.

Противник веде наступ у напрямку населеного пункту Новоселівка, успіху не має, тривають бої. На Курахівському напрямку оккупанти намагаються покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Новомихайлівка, успіху не мають.

На Маріупольському напрямку інтенсивність бойових дій знижена. На Південнобузькому напрямку противник силами до 15 батальйонних тактичних груп намагається утримати зайняті позиції. Активних бойових дій не проводить.

«Морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, відмічається системне вживання алкогольних напоїв та дизертирство. Особовий склад підрозділів ворога скаржиться на неефективність своїх атак на позиції Сил оборони України в районі Гуляйполе», — додали у Генштабі ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що на Запорізькому напрямку російські окупанти застосували важку вогнеметну систему «Солнцепек», вдаривши по своїх позиціях.

Фото Генштаба ВСУ

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