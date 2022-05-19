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Вакарчука «заманили» на сніданок у Слов'янську: дуже смачні булочки та симпатичні дівчата (відео)

9:22 19 травня 2022
Вакарчука «заманили» на сніданок у Слов&#39;янську: дуже смачні булочки та симпатичні дівчата

Популярний співак Святослав Вакарчук продовжує підтримувати українців на території всієї країни — від столиці до найгарячіших точок у районах активних бойових дій.

Днями легендарний виконавець виступив перед українськими воїнами.

Момент виступу

А ранок 19 травня Слава вже зустрічав у Слов'янську, де відвідав місцеву пекарню-кав'ярню, розповівши про це у соцмережі.

«Доброго і затишного ранку тобі, Україно, з Донбасу», — написав співак.

У невеликому зверненні до шанувальників він розповів про те, що сьогодні Донбас — це не лише звуки канонади, а й продовження мирного життя — з її особливими радощами.

«Якби ви тільки чули, які тут запахи, які класні булочки та гарні дівчата», — поділився голодний співак відчуттями.

Співак із господарками кафе

Шанувальники Святослава гідно оцінили його хоробрість: рідко хтось із зірок зважився б зустрічати ранок не в столиці, а в місцях проведення боїв.

«Чудово», «Молодець», «Перемога — там, де ви!», «Дякую, що показали, що Донбас — це не тільки війна», — пишуть захоплені фоловери, бажаючи співаку та всім українцям перемоги над ворогом.

Нагадаємо, у березні лідер гурту «Океан Ельзи» вступив до лав ЗСУ та отримав спеціальний наказ — надихати українців своєю творчістю. Під час війни музикант вже написав кілька нових хітів.

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