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Мінус 200 окупантів за добу: у мережі показали, що залишається від ліквідованих солдатів ворога — лише «кирзачі» та по 200 рублів (фото, відео)

10:20 19 травня 2022
Мінус 200 окупантів за добу: у мережі показали, що залишається від ліквідованих солдатів ворога – лише «кирзачі» та по 200 рублів (фото, відео)

Протягом минулої доби українські воїни знищили 200 окупантів, які прийшли без запрошення на нашу землю. Загалом же з моменту нападу на Україну «на добриво» полів отруїлися 28500 путінських убивць.

Такі дані наводять у Генеральному штабі ЗСУ.

Також протягом доби на металобрухт відправлено три танки ворога, 20 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, 14 дронів оперативно-тактичного рівня та інша техніка.

Зазначається, що найбільших втрат противник протягом доби зазнав на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Про те, що залишається після знищення окупантів, показали в Telegram-каналі «Брати по зброї» — лише «кирзачі» та «30 срібників» у вигляді 200 рублів, які продажні російські солдати отримують за звірства в Україні.

Не залишається нічого і від військової техніки окупантів, яка або горить або розвалюється на дрібні шматочки від влучних влучень воїнів ЗСУ.


 

 

Нагадаємо, напередодні бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України з позивними «Технар» та «Малий» розповіли, як під час розвідки знищили цілий ворожий підрозділ, викликавши вогонь на себе.

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