«Сподіваємось, що ці кошти підуть на ЗСУ»: на кордоні затримали українців, які вивозили 33 мільйони гривень

Незадекларовані кошти виявили прикордонники на пункті пропуску «Порубне» у Чернівецькій області. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

«За ініціативою прикордонників спільна прикордонно-митна група оглянула два автомобілі BMW української реєстрації під керуванням громадян України. Обидва чоловіки прямували в Румунію, обравши смугу руху „зелений коридор“. В автомобілі 30-річного водія правоохоронці знайшли 349 тисяч доларів США та 198,5 тисячі євро. Натомість у машині 56-річного чоловіка виявили майже 325 тисяч доларів США та майже 250 тисяч євро. Валюту в них вилучили. Крім того, їм загрожує штраф у розмірі 100 відсотків вартості вилучених грошей, адже зазначені дії водіїв мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України».

Раніше повідомлялося, що митниці, які не працювали на початку вторгнення рф, поступово відновлюють роботу.

1074

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter