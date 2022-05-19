Грошову допомогу можна отримати без статусу внутрішньо переміщеної особи: коли та як подати заяву на виплати

Кабмін розширив список осіб, які можуть отримати грошову допомогу від міжнародних організацій. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, виплати зможуть отримати мешканці територій, окупованих, деокупованих або активних бойових дій, що знаходяться в зоні, а також населених пунктів, що знаходяться в оточенні (заблоковані).

Таким чином, наприкінці травня заявку на отримання таких грошових виплат можна буде подати через інформаційну платформу edopomoga.gov.ua.

Донори прийматимуть рішення про виплати на основі пріоритетності вразливих категорій отримувачів та наявності коштів для здійснення таких виплат.

Цим же рішенням уряду забезпечується можливість отримати паперовий варіант довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи для тих людей, які подавали заяви через додаток «Дія». Оскільки були випадки, коли через невірно зазначені дані внутрішньо переміщені особи не могли отримати виплату допомоги на проживання, то передбачена можливість коригування помилок у даних, що подаються. Завдяки уточненню даних можна буде перерахувати розмір допомоги на проживання, якщо, наприклад, людина спочатку не вказала, що вона є особою з інвалідністю та отримала 2000 гривень на місяць замість 3000 гривень.

Також передбачено, що виплачувати допомогу на проживання продовжать переміщеним особам, які подали заявку про знищене чи пошкоджене житло до 20 травня поточного року, або які будь-коли підтвердять відповідний факт документами, виданими органами місцевого самоврядування.

Як відомо, право на державні виплати нині мають мешканці 7 областей — громад Дніпропетровської (Широківська та Зеленодольська), Донецької (66 громад), Запорізької (50 громад), Луганської (37 громад), Миколаївської (18 громад), Харківської (51) громада) та Херсонської областей (49 громад).

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