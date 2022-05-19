Як малому бізнесу отримати 125 тисяч гривень на розвиток під час війни: поради експерта

Малі підприємства становлять фундамент економіки країни. Надважливо, щоб у такий складний час, як нині, держава підтримувала підприємців. Один із кроків, який розробили спільно з міжнародними благодійними організаціями, — гранти у розмірі 125 тисяч гривень. Заявку на отримання можна буде подати у застосунку «Дія».

«На сьогодні 125 тисяч гривень для малого бізнесу є чималим надходженням. Тому якщо ви підпадаєте під зазначені критерії та бажаєте отримати додаткові ресурси для своєї справи і водночас підтримати економіку, однозначно варто подати заявку на отримання гранту до 30 травня цього року, — коментує помічник адвоката практики захисту бізнесу Андрій Івченко. - Підприємці, які бажають подати заявку, мають відповідати таким вимогам:

стосуються категорій мікро- та малих підприємств;

зареєстровані до 31 грудня 2021 року;

постраждали внаслідок бойових дій та/або переміщені з територій бойових дій;

постраждали внаслідок бойових дій, але все одно продовжують працювати та можуть це підтвердити (наприклад, товарними чеками, транспортними накладними тощо);

є виключно громадянами України (для юридичних осіб)".

Якщо ви будете одним з 300 підприємців, що отримає цю допомогу, то зможете її використати на відновлення господарської діяльності, зокрема, збереження та створення нових робочих місць (виплата заробітної плати), закупівлю сировини та матеріалів, заміну обладнання, сплату за оренду приміщення/офісу.

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