Війна — не виправдання: Рада відновила відповідальність за несплату податків та розширила перелік умов для звільнення працівників

Верховна Рада ухвалила рішення про повернення відшкодування податку на додану вартість, а також відповідальність за несплату податків, яку фактично скасували після початку широкомасштабної агресії росії — внесено зміни до Податкового кодексу.

«Законопроект про відновлення реєстрації податкових накладних та відшкодування ПДВ підтримано за основу та в цілому! Раджу платникам, за якими рахуються грішки, їх підчистити до кінця місяця. Тих, хто реально постраждав від війни, порада не стосується. І ще раз нагадую, якщо ви стикаєтеся зі зловживанням з боку працівників податкової, прошу звертатися безпосередньо до мене», — написав у соцмережах голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Як уточнює «Ліга», документ передбачає відновлення податкового обов'язку та подання звітності для платників, які можуть своєчасно це робити. Бізнес зобов'язаний відновити сплату податків пізніше двох місяців після того, як у нього з'являється така можливість.

Платники податку, які перейшли на спрощену систему оподаткування зі сплатою 2% податку, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов'язків із 24 лютого 2022 року, якщо відновили сплату податків протягом 60 днів із дня переходу на спрощену систему. Платники податків, які виправлять помилки до 20 липня 2022 року, звільняються від штрафних санкцій.

Також, згідно з документом, юридичним особам можна ввозити автобуси, вантажівки та спецмашини, які відповідають застарілим стандартам Євро-3 для власного використання. Відчужувати їх заборонено упродовж трьох років. Також парламент ухвалив закон про оптимізацію трудових відносин в умовах воєнного стану, яким, зокрема, розширюються підстави для звільнення працівників.

Таким, наприклад, є неможливість забезпечувати умови праці через знищення майна внаслідок бойових дій відсутність працівника на роботі, а також інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці. Водночас, документ визначає поняття сумісництва, завдяки чому люди, які не змогли продовжити працювати, можуть працевлаштуватися в іншому місці.

Нагадаємо, що у квітні президент підписав зміни до Податкового кодексу та інших законодавчих актів, згідно з якими на час воєнного стану звільнялися від ввізного мита, акцизу та ПДВ усі імпортні товари, включаючи транспортні засоби. За новою схемою дозволяли ввозити з-за кордону автомобілі для особистого користування всім громадянам країни.

Фото Верховної Ради України

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