«Тепер податок на нерухомість сплачувати не потрібно»: юрист розповів, кого саме це стосується

Українські громадяни та бізнес, які мають житлову нерухомість у тих областях, де точаться бойові дії, звільняються від податку на майно. Законодавці внесли зміни до Податкового кодексу в частині сплати податку на нерухоме майно для фізичних та юридичних осіб під час війни. Тепер не оподатковуватимуться житлова та нежитлова нерухомість на території ведення бойових дій щонайменше до кінця року. Таким чином держава зменшує податкове навантаження на людей та бізнес, чиє майно зруйновано або пошкоджено внаслідок війни.

— Які саме пільги передбачив законодавець для громадян України із новими змінами?

— Щодо житлової нерухомості. Якщо власник — фізична особа, то не нараховується та не сплачується до бюджету податок за 2021−2022 податкові роки. Якщо власник — юридична особа, то податок скасовується з 1 березня по 31 грудня цього року. Нежитлова нерухомість, що перебуває у власності юридичних або фізичних осіб, не оподатковується з 1 березня цього року до 31 грудня того року, в якому скасують воєнний стан, — коментує адвокат практики судових спорів Юрій Мельник. — Новий закон дозволяє ефективніше застосовувати податкове законодавство. Через вимушену зміну місця проживання тисячами українців населення позбавлено права володіти власним майном, проживати у ньому чи розпоряджатися. Але варто зазначити, що більшість громадян і так було звільнено від такого податку, оскільки сплачувати його було необхідно, тільки якщо особа має у власності квартиру площею понад 60 кв. м або будинок понад 120 кв. м. Крім цього, звільнення від такого податку мали певні категорії громадян, такі як інваліди 1 групи, непрацюючі пенсіонери чи ветерани війни.

— Податкові пільги стосуються лише громадян тих областей, де точаться бойові дії або ж які окуповані?

— Згідно з прийнятими змінами до Податкового кодексу України, такі пільги застосовуються до громадян, які є власниками майна, що розташоване на територіях, де ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями рф. За об’єкти житлової нерухомості, що стала непридатною для проживання через військову агресією рф проти України. Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, та територій, тимчасово окупованих збройними формуваннями рф, визначається Кабінетом Міністрів України. Хоч офіційний список нині не визначений, можна припустити, що це будуть області, жителі якої мали змогу отримати грошову допомогу за програмою «єПідтримка» у розмірі 6500 грн.

— Як це все працює на практиці? Куди слід звертатись для отримання даної пільги?

— У випадку з громадянами звертатися нікуди не потрібно. Оскільки податкова сама нараховувала суму податку, яку необхідно було сплатити. Юридичні особи, які зобов’язані сплачувати податок самостійно, протягом 6 календарних місяців після дати припинення або скасування воєнного стану мають право подати уточнювальну податкову декларацію, в якій показати зміни податкового зобов'язання з податку на нерухоме майно.

— А кому можуть відмовити у податкових пільгах попри те, що майно розташоване на окупованій території чи в районі проведення бойових дій?

— Пільги з податку для фізичних осіб не застосовуються:

якщо площа нерухомого майна перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі;

якщо нерухоме майно використовується власниками з метою одержання доходів (здається в оренду, лізинг, позичку, використовується у підприємницькій діяльності).

— А як ці пільги діють у випадку зі знищенням майна?

— Введені законодавством пільги застосовуються і у випадку, якщо квартира чи будинок стали непридатними для проживання у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України. В такому випадку не важливо, чи було це майно знищено, чи пошкоджено на окупованій території або території, де відбувалися або відбуваються бойові дії.

Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях рашисти погрожують відібрати в українців землю і вводять свою податкову систему.

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