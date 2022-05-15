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Війська путіна не зможуть наступати в Україні протягом 30 днів: розвідка Британії назвала причину

11:03 15 травня 2022
Війська путіна не зможуть наступати в Україні протягом 30 днів: розвідка Британії назвала причину

З початку нападу на Україну в лютому рашистька армія втратила близько третини свого особового складу. Про це йдеться у Twitter Міністерства оборони Великобританії.

Оскільки подібні втрати неможливо відновити протягом 30 днів, то навряд чи війська путина зможуть різко перейти до наступу.

«В даний час росія, ймовірно, зазнала втрат у розмірі третини наземних бойових сил, які вона зібрала в лютому. Ці втрати, напевно, будуть посилені втратою критично важливих засобів забезпечення, таких як мостове обладнання та безпілотники спостереження та розвідки», — йдеться у повідомленні.

Розвідка вважає, що росії не вистачає мостового обладнання протягом усього конфлікту, що сповільнювало та обмежувало наступальні маневри. А безпілотники уразливі для українських ППО.

«У нинішніх умовах росія навряд чи різко прискорить темпи свого просування у найближчі 30 днів», — додали у британській розвідці.

Нагадаємо, українські воїни на передовій вже почали успішно застосовувати потужне військове озброєння від союзників, при цьому інструктори були вражені успіхами наших воїнів.

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