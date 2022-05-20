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Проїзд у маршрутках Києва різко подорожчає: коли та на скільки

9:48 20 травня 2022
Маршрутка

Якщо проїзд у комунальному транспорті Києва, який знову став платним із 16 травня, поки що не подорожчав, то ціни у всіх приватних маршрутках столиці збільшать вже із суботи, 21 травня.

Як пише «Сегодня», про це заявили в Асоціації перевізників Києва та Київської області.

«Вартість проїзду складе 15 гривень у 90% приватних маршруток. Буквально на 7−8 коротких маршрутах вартість проїзду буде 12 гривень», — розповів голова асоціації Ігор Мойсеєнко.

Перевізники пов'язують подорожчання проїзду із критичною ситуацією з паливом у країні: з його високою вартістю та відсутністю на АЗС.

Тим часом у КМДА заявляють, що не бачать перспектив підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. Щоб не підвищувати тарифи, його дотуватимуть із місцевого бюджету.

Щодо проблем із пальним, то у Кабміні прогнозують, що до кінця місяця це питання буде вирішено.

«Ринок зреагував та реагує на дефіцит пального. Питання в тому, що у нас не впала купівельна спроможність людей, люди купують паливо, його просто потрібно доставити на АЗС», — цитує «Економічна правда» першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

Нагадаємо, що у столиці цього тижня повернули плату за паркування автомобілів.

Фото Pixabay

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Проїзд у маршрутках Києва різко подорожчає: коли та на скільки

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