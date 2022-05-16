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«Шара» закінчилася: у Києві відновили плату за паркування автомобілів на вулицях

16:54 16 травня 2022
Знак Парковка дозволена

З понеділка, 16 травня, у Києві відновили не лише платний проїзд у громадському транспорті, а й повернули плату за паркування автомобілів.

Як повідомляють у КМДА, сервіс безготівкової оплати паркування знову працює у додатку «Київ Цифровий».

Як і раніше, паркування платне тільки в будні з 8:00 до 22:00. Інший час у будні та цілий день у суботу та неділю парковка безкоштовна.

Щоб оплачувати паркування у «Київ Цифрової»:

  • Виберіть «Обслуговування водіїв» та «Погодинне паркування».
  • Виберіть номер авто зі списку або вкажіть його.
  • Виберіть паркінг. Перевірте, щоб номер на паркувальному знаку відповідав номеру паркінгу в програмі.
  • Натисніть кнопку «Почати паркування». Почнеться рахунок часу.
  • Натисніть «Завершити паркування», як тільки автомобіль покине паркінг.

У програмі також можна встановити час автоматичного завершення паркування. Інакше паркування завершується автоматично о 22:00, коли воно на муніципальних паркінгах стає безкоштовним.

У додатку діє накопичувальна система оплати. Оплата списується за кожні 100 грн. Якщо сума менша, вона списується 1 числа наступного місяця. Оплачувати сервіс можна з банківської картки, Apple Pay або Google Pay.

У КМДА додають, що під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв. І звертають увагу на те, що на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Оплата у міському додатку — це офіційна оплата, яка надходить до бюджету Києва.

Нагадаємо, що з 16 травня повернули відеоконтроль на дорогах — камери фіксації порушення швидкісного режиму запрацювали у 20 містах, у тому числі й Києві, та у 10 областях країни.

Фото КМДА

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