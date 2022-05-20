В США оприлюднили нові докази звірств рашистів під Києвом (відео)

У пресі продовжують публікувати записи камер відеоспостережень, на яких фіксувалися злочини рашистів у Київській області, які розстрілювали мирних жителів.

The New York Times показала, як російські десантники стратили українців у Бучі. Відео було знято 4 березня. На одному з них група бранців іде вулицею, тримаючись один за одного, під конвоєм озброєних російських солдатів. На одному з бранців — яскрава куртка.

Сам розстріл на камеру не потрапив, проте пізніше на відео було показано вбитих людей, один з яких — чоловік у помітній синій куртці.

За словами свідків, чоловіків повели до офісної будівлі, яку рашисти перетворили на свою базу, а потім пролунали постріли.

Відео, на якому було знято мертвих людей, було знято з безпілотника наступного дня.

Наш останній visual investigation: Нова еvidence war crimes obtained by The Times, включаючи попередньо unpublished CCTV videos, shows how Russian paratroopers executed 8 captured Ukrainian volunteer fighters in Bucha in March. https://t.co/fEvlE62dcn - Evan Hill (@evanhill) May 19, 2022

Раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що радіотелефоністу гаубичного артилерійського дивізіону 30-ї окремої мотострілецької бригади Центрального військового округу зс рф заочно повідомили про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням за попередньою змовою групою осіб. В одному із сіл Броварського району він разом з іншими військовими неодноразово ґвалтував жінок.

Фото — скріншот

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