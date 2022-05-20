«У Маріуполі опівночі… Кошмари сняться щоночі»: Земфіра випустила потужний кліп про війну в Україні

Російська співачка Земфіра, яка з перших днів виступила проти війни в Україні, представила нову пісню та кліп «М'ясо». У відео вона показала кадри зруйнованого рашистами Маріуполя. На малюнках, створених подругою Земфіри режисером Ренатою Литвоновою, — трупи людей, кров, військові та могили.

«Весна в календарі, а насправді окопи та ракети високоточні великої дальності. У Маріуполі опівночі», — співає Земфіра.

Кліп неможливо дивитися без сліз. У ньому передано біль та страждання мирних людей.

«Дивно, як пісня та картинки змогли передати весь жах, біль та кошмар того, що відбувається. Під час перегляду, не сльози, а просто комок у горлі, і страх і жах, що пронизує все тіло…»

«Неймовірно точно передано відчуття безвиході та абсолютного безумства того, що відбувається. Земфіра, ми тебе дуже-дуже любимо! Щиро»

«Ця пісня — те, що я відчуваю. Весь біль, безсилля, злість від безумства того, що відбувається. Я жива. Жива, просто випадково, як і кожна людина в моїй країні. Мені просто пощастило прокинутися, пощастило пережити ще одну ніч. Пощастило опинитися в цьому місці і в той час … А ось людям з сусіднього будинку»

Раніше Земфіра випустила антивоєнний кліп «Не стріляй». З перших днів війни вона разом із Ренатою Литвиновою виїхала з Росії. Співачка не робить публічних заяв. Свою позицію вона висловлює в музиці.

Раніше лідер ДДТ Юрій Шевчук під час концерту в Уфі різко зголосився проти війни в Україні.

352

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter