«Батьківщина — це не дупа президента, яку треба цілувати»: Юрій Шевчук на концерті ДДТ різко висловився проти війни

Лідер російського рок-гурту ДДТ Юрій Шевчук, який раніше відмовився виходити на сцену в Тюмені через використання в залі рашистської символіки Z, зробив сміливу заяву під час концерту в Уфі. Музикант звернувся зі сцени до глядачів і висловив свою думку про те, що зараз відбувається в росії. Для музиканта, який виступає проти війни, батьківщина — це не преклоніння перед вождем, а турбота про людей.

«Батьківщина, друзі, це не ж*па президента, яку потрібно весь час мусолити, цілувати. Батьківщина — це бабуся-жебрачка на вокзалі, яка продає картоплю. Ось це батьківщина… Наразі вбивають в Україні людей — навіщо? Наші хлопці там вмирають — навіщо? Які цілі, друзі? Які цілі цього? Гине молодість Росії та України, гинуть люди похилого віку, жінки, діти. Заради якихось наполеонівських планів чергового нашого Цезаря, так?», — сказав Юрій Шевчук. Зал підтримав його оплесками.

Відео глядачі знімали на телефони та опублікували в мережі.

Реакція російської влади не забарилася. Після концерту на Шевчука чекала поліція, на музиканта склали адмінпротокол. Артисту загрожує штраф. Як повідомив у соцмережах продюсер Радмір Усаєв, відразу після концерту за лаштунки «проникли силовики», ізолювали Юрія Шевчука від групи, виставивши на вході в гримерку двох співробітників у формі спецназу, і протягом години вели бесіду «за фактом концерту, його спрямованості та висловлювань Шевчука щодо війни і Батьківщини».

Поліцейські спочатку хотіли затримати Шевчука, але потім просто дали йому на підпис протокол і поїхали. «Про що ви самі можете здогадатися», — написав Усаєв в Інстаграм.

Юрій Шевчук поки що інформацію про протокол не коментував.

Нагадаємо, в Росії скасовують концерти артистів, які не підтримують війну в Україні. Під заборону раніше потрапив Максим Галкін, а також група «Машина часу», лідер якої Андрій Макаревич звернувся до російських військових .

https://www.instagram.com/ddt_band

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