В Енергодарі окупанти намагаються розігнати українських протестувальників: що сталося (відео)

В Енергодарі (Запорізька область), який захопили рашисти, місцеві рятувальники вийшли на акцію протесту після того, як окупанти вивезли їхнього начальника Віталія Трояна.

За інформацією мера міста Дмитра Орлова, напередодні російські військові приїхали до пожежної частини, обшукали офіс керівника 1-го державного пожежного та рятувального загону, опечатали кабінет, а самого Трояна вивезли у невідомому напрямку.

За його словами, окупанти жорстко розігнали рятувальників.

«Озброєні карателі-труси. Вони бояться навіть безмовних протестів. Рятувальників силою змусили розійтися. Я звертаюся до всіх прихильників „руського міра“. Ви хотіли таку демократію? Такого визволення?!» — пише у соцмережах міський голова Енергодару.

У «Енергоатомі» повідомляли, що українські вогнеборці виставили 14 одиниць спецтехніки навпроти ДК «Сучасник». У відповідь окупанти направили туди 14 одиниць своєї військової техніки та близько сотні солдат.

Раніше повідомлялося, що в Енергодарі для росЗМІ окупанти організували «картинку» — роздачу так званої «гуманітарної допомоги». Насправді ця акція дозволила зібрати особисті дані мешканців для проведення псевдореферендумів.

Фото Дмитра Орлова

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