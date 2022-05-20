32.07 / 31.52 33.52 / 33.09
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

В Енергодарі окупанти намагаються розігнати українських протестувальників: що сталося (відео)

10:42 20 травня 2022
Протест пожежників в Енергодарі

В Енергодарі (Запорізька область), який захопили рашисти, місцеві рятувальники вийшли на акцію протесту після того, як окупанти вивезли їхнього начальника Віталія Трояна.

За інформацією мера міста Дмитра Орлова, напередодні російські військові приїхали до пожежної частини, обшукали офіс керівника 1-го державного пожежного та рятувального загону, опечатали кабінет, а самого Трояна вивезли у невідомому напрямку.

За його словами, окупанти жорстко розігнали рятувальників.

«Озброєні карателі-труси. Вони бояться навіть безмовних протестів. Рятувальників силою змусили розійтися. Я звертаюся до всіх прихильників „руського міра“. Ви хотіли таку демократію? Такого визволення?!» — пише у соцмережах міський голова Енергодару.

У «Енергоатомі» повідомляли, що українські вогнеборці виставили 14 одиниць спецтехніки навпроти ДК «Сучасник». У відповідь окупанти направили туди 14 одиниць своєї військової техніки та близько сотні солдат.

Раніше повідомлялося, що в Енергодарі для росЗМІ окупанти організували «картинку» — роздачу так званої «гуманітарної допомоги». Насправді ця акція дозволила зібрати особисті дані мешканців для проведення псевдореферендумів.

Фото Дмитра Орлова

568

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

корабель

«Тепер кораблі рф в Севастополі — це не флот, а флотилія»: експерти розповіли про «новий флагман» рашистів

Наталія Забіяко

«Виявилася невдячною тварюкою»: в Росії на віцечемпіонку Олімпійських ігор повісили тавро зрадниці

Полуниця

Дайте полуниці аспірин і готуйте величезні ящики для збирання врожаю: ягода буде велика та солодка (відео)

Безпечне миття вікон з боку вулиці: як зробити це без ганчір&#39;я і натирання, і, найголовніше&nbsp;— без розлучень

Безпечне миття вікон з боку вулиці: як зробити це без ганчір'я, натирання і, найголовніше, без розводів (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.