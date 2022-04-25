«Ґвалтують жінок та викрадають людей»: як рашисти тримають у страху населення окупованої частини Запоріжчини

Окупанти продовжують спроби наступальних дій в східних районах Запорізької області, але бійці ЗСУ дають їм гідну відсіч. Найбільш активні бойові зіткнення та постійні обстріли ворог проводив в районі Гуляйполя. Про це повідомили Сили оборони Запорізького краю.

«Загарбники вели обстріли по населених пунктах із застосуванням літака Су-24, танків, реактивної системи залпового вогню «Град», ствольної артилерії, 120 мм мінометів та великокаліберних кулеметів за наступними напрямками: Гуляйпільське, Новоданилівка, Кам’янське, Григорівка, Времівка, Новоіванівка, Мала Токмачка, Малинівка, Павлівка, Малі Щербаки, Червоне, Ольгівське, Темирівка, Залізничне, Оріхів, Гуляйполе, Новопіль, Полтавка та Новоандріївка.

В Енергодарі з метою створення брехливого сюжету для російських ЗМІ окупанти організували роздачу так званої «гуманітарної допомоги» для місцевих жителів. Насправді ця акція надала змогу зібрати особисті дані мешканців для проведення псевдореферендумів.

В місті Василівка російські окупанти провели провокацію: здійснили обстріл міста з РСЗВ «Ураган», в результаті чого в житловий будинок влучила одна з ракет. На щастя, вона не розірвалась, потерпілих не має, але будинок зазнав руйнувань. Ворожий обстріл було проведено з боку м. Бурчак, яке тимчасово перебуває під російською окупацією".

За словами українських військових, продовжуються насильницькі дії щодо цивільного населення:

«З села Орлянське Василівського району надійшло повідомлення від місцевої жінки про те, що до її будинку увірвалися російські злочинці та зґвалтували її. У Кам’янському Василівського району під час російського артилерійського обстрілу отримали тяжкі поранення два чоловіки та неповнолітня дитина.

Рашисти та співробітники ФСБ шукають людей призовного віку. Саме місцеві мешканці мають поповнити склад бойових підрозділів окупантів на найбільш критичних напрямках. Ці дії проводяться примусово — попри те, що українське населення висловлює чітку проукраїнську позицію. У Бердянському районі з дому викрадено старшого оперуповноваженого капітана поліції".

Раніше каховський журналіст Олег Батурін розповів про 8 днів у російському полоні.

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