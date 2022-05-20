«Україна переможе і стане найпотужнішою країною Європи»: Тіна Кароль виступила на благодійному вечорі в Каннах

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка днями відвідала Японію, взяла участь у благодійному вечорі в Каннах. Артистка стала спеціальною гостею заходу «Золотого глобусу» на підтримку нашої країни.

Кароль у білій сукні-вишиванці виконала свій хіт «Намалюю тобі зорі» та звернулася до глядачів, назвавши метою російського вторгнення знищення української нації.

«Війна — це не блокбастер, це зухвале свавілля, метою якого є знищення нації. Але завдяки мужності українського народу, потужній українській армії, підтримці всього світу загалом і кожної людини окремо — Україна переможе і стане найпотужнішою країною Європи», — сказала Тіна. Кароль.

В рамках вечора зібрали кошти у фонд ICFR на підтримку українських кінематографістів, а також фонд DOCU DAYS UA на підтримку кіноспільноти України.

«З 75-м Канським кінофестивалем та майбутнім 80-м „Золотим глобусом“ ми маємо честь підтримати кіноспільноту України. Нашими спільними зусиллями ми маємо на меті послати потужний меседж світової індустрії кіно та ЗМІ, щоб вони продовжували об'єднуватися навколо України та продовжували робити свій внесок. способом зберегти Україну вільною та демократичною», — сказала Хелен Хене, президент HFPA, яка проводить щорічну церемонію вручення премії «Золотий глобус».

Раніше Макс Барських виступив із потужною промовою у Лос-Анджелесі.

А співачка Джамала за свою діяльність отримала престижну премію у США.

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