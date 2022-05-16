Тіна Кароль у розкішній патріотичній сукні виступила в Японії та зустрілася з прем'єр-міністром країни

Співачка Тіна Кароль, яка перебуває в Японії, виступила на «Rakuten Girls Award 2022 spring/summer» у розкішній патріотичній сукні з глибоким декольте та високим вирізом. Жовто-блакитне вбрання — від всесвітньо відомого бренду LEVER COUTURE. Свій виступ артистка завершила словами: Слава націям! Слава Україні!".

Кароль також зустрілася з прем'єр-міністром Японії Кісіда Фуміо в його офіційній резиденції. Прем'єр Японії подякував Тіні за благодійний виступ.

«Тіна, дозвольте мені висловити найглибшу повагу до прагнення миру в Україні, яке ви несете завдяки своїй музиці. Японія, і я особисто, сприймаємо цю ситуацію в Україні так, наче це сталося з нами, і з переконанням, що ми маємо захищати мир. Японія стоїть пліч-о-пліч з Україною і працює з нею для досягнення миру. Я сподіваюся, що ви будете здорові і продовжуватимете досягати успіху у своїй кар'єрі», — сказав прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо.

У свою чергу, Тіна Кароль подякувала прем'єр-міністру за запрошення та безпрецедентну підтримку України.

«Найбільша нагорода, яка могла бути для мене в Японії — це зустріч із Вами. Дякуємо за те, що ви підтримуєте Україну та прошу вас продовжувати це робити.

Сьогодні Україна стала щитом для цивілізованого світу. Ми стримуємо напади безглуздя й дивимося, як руйнуються наші міста просто за те, що ми обрали свободу. Наша країна обрала самоідентифікацію і я як артист, який є айдентикою нації, адже музика — це теж зброя. Для мене важливий цей massage сьогодні — зустріч із Вами — це означає, що в культурному сенсі Японія та Україна поряд. Я на фронті збереження традицій, я на фронті збереження культури України, я ніколи не думала, таке горе прийде до нашої оселі.

Зробіть усе, що можливо від вас для миру у світі, адже сьогодні йдеться про страшну зброю. Я сподіваюся, що вона ніколи не буде використана знову. Для нас Японія та для мене Японія — приклад гідного майбутнього, приклад збереження традицій, приклад у всьому", — сказала Тіна Кароль.

Також співачка побувала в Хіросімі, на яку 77 років тому було скинуто ядерну бомбу. Тіна зазначила, що подібне ніколи не має повторитись у світі.

«Ніхто у світі не має права загрожувати ядерною зброєю іншим державам. Україну сьогодні шантажують ядерною зброєю щодня. Це може повторитися. Я впевнена, що Україна переможе, і ми побудуємо нашу країну, вона буде однією з найвпливовіших, однією з найкращих, тому що таких сміливих людей у центрі Європи ви більше не знайдете», — наголосила Тіна.

Після зустрічі з прем'єр-міністром відбулася велика прес-конференція Тіни Кароль, на якій були присутні журналісти понад 40 ЗМІ, і ще 90 світових ЗМІ були присутніми онлайн.

«Сьогодні я перебуваю в Японії і ніколи б не могла подумати, що стану спікером культурного фронту. Про війну я тільки чула від рідного дідуся, котрий захищав мирне небо своїх поколінь, а сьогодні ми всі стали заручниками війни.

Росія вбиває людей в Україні, вона знищує наші будинки, краде наше майно, російські солдати ґвалтують українських жінок та дітей.

Сьогодні найбільше горе — загиблі діти, які нікого не чіпали, нікому не бажали зла. Вони маленькі серця, які не мають отримати такого короткого життя, бо комусь захотілося, щоб Україна перестала існувати", — заявила Тіна Кароль.

Співачка також закликала світову спільноту не мовчати про війну в Україні, про злочини російської армії, та наголосила, що мовчання — це згода на вбивство українців.

«Люди з російськими паспортами в Європі ховають свій паспорт. І так буде доти, доки вони не перестануть потурати цій війні. Адже мовчання — це згода», — підсумувала Тіна.

Нагадаємо, Тіна Кароль прибула до Японії на особисте запрошення японського мільярдера та великого друга України Mickey Mikitani, засновника Rakuten Group.

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А співачка Катерина Бужинська відмовилася виступати на благодійному концерті у Болгарії через російську мову.

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