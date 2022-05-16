«Кожної години гинуть українці за свою свободу»: Макс Барських виступив із потужною промовою в Лос-Анджелесі

Популярний співак Макс Барських, який готовий зі зброєю в руках захищати свою країну від рашистів, взяв участь у міжнародній музичній конференції перед церемонією Billboard Music Awards-2022. Український артист очолив дискусійну панель, присвячену подіям в Україні, що одержала символічну назву його останнього треку Don't Fuck With Ukraine.

Щойно Макс піднявся на сцену, глядачі підняли українські прапори на знак підтримки музиканта. Співак розповів, що війна застала його в Україні. Насамперед він убезпечив свою сім'ю — вивіз рідних із тимчасово окупованого Херсона за кордон. А сам записався до лав ЗСУ як резервіст. Макс пояснив, що музика, яка раніше займала весь його час, відійшла на другий план на тлі підтримки та захисту своєї країни від російських військ.

Також Барських розповів про звірства російських окупантів в Україні.

«Це не просто війна між Росією та Україною, це війна між добром і злом. Ті злочини, які творять російські військові, не вкладаються в голові: вони гвалтують жінок і дітей. Навіть зараз, поки ми розмовляємо, вони продовжують бомбардувати „Азовсталь“ у Маріуполі, де ховаються мешканці міста та тяжкохворі. У цих людей закінчується їжа, медикаменти, вода», — сказав Макс.

Несподіванкою для фанатів стала новина про думки Макса повернутись до свого справжнього імені — Микола Бортник — замість сценічного псевдоніма.

Насамкінець співак виконав акустичну версію незавершеної пісні «Буде весна», написану в перші дні війни. Але пообіцяв собі, що обов'язково допише пісню відразу після перемоги України у війні.

«Я знаю, наскільки важко світові підтримувати постійну інформаційну напругу протягом трьох місяців поспіль. Але дуже важливо, щоб кожна людина на землі знала, що відбувається насправді. Тому кожне запитання Ендрю (Andrew Unterberger, заступник головного редактора Billboard), кожна згадка у ЗМІ дуже важливі, саме зараз, у момент, коли війна в Україні перейшла в затяжну виснажливу фазу, важливо не забувати, що щодня і щогодини гинуть українці за свою свободу в боротьбі проти нацизму, який несе режим Путіна. Кожен голос важливий, тому що він допомагає рятувати життя. Дякуємо за можливість бути почутим!» — прокоментував Макс Барських в Інстаграмі свій виступ.

Раніше Макс Барських розповів, як рятував рідних із Херсона та як його змінила війна.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що співачка Джамала виступила у США та отримала престижну нагороду від Атлантичної ради.

А Тіна Кароль виступила на благодійному заході у Японії на підтримку України.

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