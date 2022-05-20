Колишній хокеїст клубу НХЛ врятував дівчинку, яка тонула, на відпочинку на Багамах (фото)

31-річний канадський хокеїст Кріс Фуко здійснив героїчний вчинок у відпустці, яку спортсмен проводить на Багамах.

Кріс, відпочиваючи на пляжі Нассау, помітив маленьку дівчинку, що тонула, яку затягувала сильна течія. Не роздумуючи, Кріс кинувся у воду та витягнув шестирічну дитину з води.

«Як хокеїсти, ми маємо перебувати у чудовій фізичній формі. Враховуючи, що мені вже 31 рік, то саме плавання допомагає мені залишатися в хороших кондиціях», — наводить слова героя-рятівника видання сайт Національної хокейної ліги (НХЛ).

Як повідомляє джерело, на все про все у Фуко пішло чотири хвилини — з моменту, коли він пірнув у воду, і до того, як виніс постраждалу дівчинку на берег. Хокеїст зізнався, що трохи запихався, тому, передавши дитину в руки рятувальників для подальших реанімаційних дій, просто ліг на березі, оскільки «потребував невеликого відпочинку».

Додамо, що Фуко був обраний «Міннесотою Уайлд» на драфті-2009, щоправда, в НХЛ провів лише один матч у сезоні-2011/2012. У 2014-му Кріс переїхав до Європи, виступаючи в Австрії, Швейцарії та Німеччині. З травня минулого року грав за німецький «Ізерлон», а останнім часом відновлювався після операції на травмованому плечі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренер іспанського «Бадахосу» врятував життя футболісту команди-суперниці.

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