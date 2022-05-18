Після стрімкого похолодання — одразу до плюс 25: погода в Україні різко зміниться

Після похолодання, яке прийшло в Україну у середу, 18 травня, у четвер, 19 травня, різко потеплішає.

За прогнозами синопткині Наталії Діденко, у четвер в більшісті областей вдень очікується до +16+23 градуси, а в західній частині — до +20+25 градусів. Прохолодніше буде у східних областях — до +12+16 градусів.

Вітер віятиме з північного заходу, буде рвучким, часом сильним, лише на заході України він буде слабшим.

Дощі у четвер пройдуть у східних областях та у південній частині України. Вдень на Одещині та Миколаївщині опади припиняться. На решті території України — переважатиме суха погода.

У Києві 19 травня потеплішає до +19+21 градусу. Вітер північно-західний, поривчатий, до 12 метрів за секунду. Дощу у четвер в столиці не буде.

А в Укргідрометцентрі попереджають, що вночі 19 травня буде досить прохолодно — у середньому до +6+8 градусів.

У п'ятницю, 20 травня, в Україні очікується тепла та сонячна погода, а ось у суботу, 21 травня, країну накриють дощі з грозами.

Дощитиме й у неділю, 22 травня. У цей день буде прохолодніше — в середьному, до +13+15 градусів вдень.

Раніше народний синоптик Володимир Деркач заявляв, що 21−31 травня ще не буде справжнього літнього тепла, але погода порадує комфортністю. Ймовірність опадів протягом майже всієї декади — висока.

Фото Pixabay

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