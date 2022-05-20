Почати з Фрідмана і Новинського: Сергій Притула закликає владу швидше конфіскувати російські активи

Волонтер і телеведучий Сергій Притула назвав росіян, яких українська влада має насамперед позбавити активів. Свій «список» він навів у відеозверненні на власному YouTube-каналі, передають УНН.

Він заявив, що поки українці всією країною волонтерять, російський бізнес продовжує працювати та заробляти на Україні: «Якого біса українці останнє виймають з кишень, в той самий момент коли в Україні абсолютно преспокійно працює величезна кількість бізнесу, кінцевими власниками якого є росіяни. Це нормально?»

На його думку, першим під конфіскацію активів має потрапити Олександр Фрідман, власник «Альфа-Банку», «Київстару» і «Моршинської». За даними Притули, бізнесмен вже намагається уникнути санкцій, отримавши громадянство України. Наступний кандидат — співвласник «Метінвеста» Вадим Новинський, який роками спонсорував діяльність РПЦ та п’ятої колони в Україні.

«Він понесе якусь відповідальність чи ні? Я не здивуюся, до речі, якщо у Новинського російський паспорт нікуди не зникав. Це вже питання до нашої розвідки і СБУ», — сказав Притула.

Також на його думку під націоналізацію має потрапити майно росіян Олександра Бабакова, Костянтина Григоришина та всіх інших.

«Немає вже такого: хороший чи поганий руський. Громадянин рф — нах… р під санкції, і забрати все, що маєте. Тому що ви всі ці роки спостерігали, як ваша країна вбиває наших громадян, і ваші активи — це той мізер, який рф має заплатити Україні. Спочатку ми все у вас заберемо, а потім мастіть собі голову, робіть що хочете: по судах ходіть, а хочете — вішайтесь», — заявив Сергій Притула.

Він додав, що від ефективності дій влади в цьому напрямку залежатиме і підходи західних країн-партнерів до російського бізнесу і активів. «Тому що виглядає дуже дивним, коли ми вимагаємо у всього світу арештовувати російське майно, заморожувати їхні рахунки, арештовувати їхні яхти і пентхауси, а самі в цей момент цього не робимо. Тож зараз настає момент істини. Уряду парламент дав всі карти в руки: закон прийнято, в уряду є інструмент, а в нас є очікування справедливості», — сказав волонтер.

Нагадаємо, 12 травня Верховна Рада прийняла закон про конфіскацію майна росіян і білорусів. Йдеться про вже виявлені НАЗК 11 тисяч фізосіб і 3 тисячі юросіб, а також про 128 тисяч об’єктів. Рішення про націоналізацію майна на користь України прийматиме Вищий антикорупційний суд. Після вилучені активи переходять в управління Уряду.



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