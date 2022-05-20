Скоро: стало відомо, коли переселенцям виплатять борги за березень і квітень

Борги з виплат внутрішньо переміщенім особам за березень-квітень обіцяють погасити на початку червня.

Як передає social.com.ua, про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна під час телемарафону.

За її словами, затримки з виплатами відбуваються через великий обсяг роботи в регіонах: «Регіони не можуть швидко спрацювати. Усе залежить не лише від наявності коштів, а й від людських ресурсів: органи соціального захисту мають нарахувати ці виплати. Це велика робота, титанічна робота».

До речі, проблеми можуть бути пов'язанами не лише з навантаженням на працівників. Як стверджує видання «На пенсії», під час подання заявки на отримання статусу ВПО могли були допущені певні помилки, через які громадяни не можуть отримати свої виплати. Через неправильні дані у заявці на отримання статусу ВПО, який надається перед тим, як потрібно подаватися на виплати переселенцям, гроші на карту можуть не надійти. Саме тому потрібно уважно перевіряти усі дані. А у разі виявлення помилки її можна виправити та провести перерахунок виплат.

Нагадаємо, що офіційно статус внутрішньо переміщеної особи отримали 2,7 млн. наших співгромадян. При цьому право на фінансову допомогу від держави мають лише окремі категорії переселенців.

Фото Pixabay

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