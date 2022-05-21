«Відсьогодні стартують виплати всім жителям України, незалежно від місця їхнього перебування та соціального статусу. Щоб оформити грошову допомогу, переходьте за посиланням». «Виплати вимушеним переселенцям від ООН! Заповніть анкету та отримайте на рахунок суму від 10 тисяч гривень». Такі повідомлення все частіше можна зустріти у соціальних мережах або отримати їх у вигляді SMS. Поширюють їх і зі сторінок у Facebook, дуже схожих на облікові записи відомих українських новинних ресурсів. Побачивши, що «допомогу від ООН» пропонує не будь-хто, а сайт, якому вона довіряє, людина переходить за посиланням, робить те, що від неї вимагають — і не отримує, а лише втрачає свої гроші. Після чого, втративши гроші, дізнається, що фактично подарувала їх шахраям, а обліковий запис у соцмережі, який вона прийняла за офіційну сторінку відомого порталу новин, є фейковим. Про те, як зараз під приводом допомоги переселенцям та постраждалим від військових дій людям активізувалися шахраї та як не стати їхньою жертвою, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

«Почитав позитивні відгуки під повідомленням про „допомогу переселенцям“ і ввів дані карти»

Цинічні схеми обману українців, які постраждали від розв'язаної рф війни, продумані до дрібниць. Аферисти створюють для цих цілей спеціальні сайти, а в соцмережах, де розміщують їхню рекламу, 24/7 стежать за коментарями — і миттєво чистять усі негативні відгуки. Про те, як у такий спосіб не отримав, а лише втратив свої гроші, «ФАКТАМ» розповів 47-річний Іван із Харкова. Після того, як 1 березня армія рф розбомбила центральну площу Харкова, Іван разом із дружиною та двома дітьми евакуювався до Чернівецької області.

— Ми досить швидко отримали 6,5 тисяч гривень разової допомоги через «Дію», а потім ще оформилися як переселенці, — каже Іван. — У селі, де ми зупинилися, нам дали гарну гуманітарну допомогу із країн ЄС. Я бачив, яку безпрецедентну допомогу надають українцям європейські країни — тому й звернув увагу на оголошення в Facebook про «соціальну програму ООН». У повідомленні було сказано, що у рамках цієї програми кожен мешканець України нібито може отримати від 12700 гривень. Цей пост розповсюджував обліковий запис з логотипом однієї з найвідоміших українських служб новин. На цю службу новин я давно підписаний, і вирішив, що інформація виходить від них.

Таке оголошення про «соціальну програму ООН» побачив Іван у Facebook

Я перейшов за посиланням, і мені було запропоновано пройти опитування, за результатами якого мала бути нарахована певна сума. Там, трохи нижче, були відгуки. Хтось писав, що миттєво одержав на картку 20 тисяч гривень, а хтось скаржився — мовляв, опитування пройшов, але замість грошей дали лише знижку на Аліекспрес. Ще писали, що гроші спочатку не прийшли, але через день чи два надійшла сума, яка перевершила усі очікування. Те, що відгуки були такими різними, переконувало мене в їхній правдивості. Я подумав, що нічого не втрачу, якщо візьму участь — нехай навіть отримаю тільки купон на покупки.

Опитування, яке треба було пройти, було трохи дивним. Там не питали ні про те, з якого я регіону, ні про те, чи втратив роботу чи майно. Запитання стосувалися того, які телеканали я дивлюся, як часто це роблю. Я відповів на все, після чого висвітлилося повідомлення, що мені можуть виплатити 41 тисячу 300 гривень. Для цього потрібно було надати дані своєї банківської картки.

У цей момент, за словами Івана, він засумнівався. Але потім знову перечитав позитивні відгуки й зробив те, про що його просили.

— Ще я подивився відгуки до того посту у Facebook, з якого я і дізнався про це опитування, — говорить чоловік. — І всі вони також були позитивними. А гроші нашій сім'ї зараз потрібні як ніколи… Тому я ввів дані карти. І буквально протягом п'яти хвилин побачив, що мій рахунок спустошено.

Такі шахрайські оголошення просто заполонили Україну

Крім номера карти, Іван ввів додаткові дані, зокрема й cv-код. Вказав інформацію, яка для того, щоб вам переказували на рахунок гроші, зовсім не потрібна.

— Цього було достатньо для того, щоб шахраї забрали з мого рахунку три тисячі гривень, які там були, — каже Іван. — Пройшов це злощасне опитування і втратив усі свої гроші! Коли зрозумів, що сталося, спробував написати негативний відгук під тим постом у Facebook. Але мій коментар відразу видалили, а мене заблокували. Як я потім зрозумів, цей обліковий запис насправді не мав жодного відношення до служби новин, логотип якої використав.

Це дійсно так. «ФАКТИ» знайшли той обліковий запис — це порожня сторінка, у якої всього 3 підписники. У стрічці новин вона з'являється як реклама. Розрахунок на те, що більшість людей перейдуть за посиланням, а на сам фейковий обліковий запис не зайдуть. Як свідчить практика, так і відбувається.

Зрозуміти, що щось не так, можна ще й за великою кількістю обурливих реакцій під постом аферистів. При цьому коментарі людей про те, що це шахрайство, адмін облікового запису миттєво зачищає. Залишаються лише обурені смайли, на які мало хто звертає увагу.

Ще один прийом — це, як зазначив Іван, різні коментарі. Не тільки позитивні, а й здивовані — мовляв, хтось чомусь отримав не гроші, а купон на Аліекспрес. Такі хитрощі викликають у користувача ще більше довіри: коли негативні коментарі начебто теж є, але вони зовсім не про те, що це шахрайство. Прочитавши таке, людина впевнена, що максимальне розчарування, яке може на неї чекати — це купон на покупки замість обіцяних грошей.

Щоб викликати довіру, аферисти під постом про "допомогу" залишають не тільки позитивні коментарі

Як з'ясували «ФАКТИ», зараз такі афери процвітають. Коли люди починають масово скаржитися на шахрайський обліковий запис, Facebook може його заблокувати. Але за кілька годин з'являється новий — з логотипом вже іншої інформаційної служби, але з ідентичним змістом.

54-річна Людмила з Павлограда розповіла «ФАКТАМ», що теж перейшла за подібним посиланням та пройшла схоже опитування, за результатами якого їй мали виплатити 20 тисяч гривень. У цьому випадку всі дані картки повідомляти не потрібно було. Але необхідно було «заплатити 250 гривень, щоб отримати 20 тисяч». Начитавшись позитивних відгуків, жінка так зробила. Результат очевидний: 250 гривень зникли, жодних грошей на рахунок не надійшло.

«Приваблива пропозиція» може прийти й в sms-повідомленні

Ще одна поширена шахрайська схема — компенсації. У тих же соцмережах люди зустрічають повідомлення з яскравим заголовком: «Ви вже отримали компенсацію?» Вказано, що йдеться про компенсацію від держави тим, у кого внаслідок бойових дій знищено чи пошкоджено майно. Як відомо, подібні заявки подали вже багато українців.

В об'явах вказано, що йдеться про компенсацію від держави

Очікуючи грошей, люди бачать такі повідомлення — і вірять всьому, що написано далі. Приклади таких афер навела ведуча «Нового каналу» Олена-Крістіна Лебідь.

«У соцмережах ви можете натрапити на посилання з назвою „Отримай компенсацію“. Зараз багатьом це болить, і вони справді чекають компенсацій. Але! Такі посилання можуть бути лише на офіційних сайтах держструктур, а не гуляти інтернетом, — попередила ведуча. — Шахраї створили фейковий сайт з фейковими коментарями для збору даних та номерів карток українців, щоб потім стибзити звідти всі гроші… На таких сайтах-обманках продумано все. Навіть маніпулятивний характер коментарів „щасливчиків, які отримали компенсацію“, типу „в новинах показували…“ (щоб викликати довіру), „…не хочуть, щоб народ знав, тому ця інформація мало де просочилася“ (щоб створити ажіотаж і виправдати те, що про неї нікому не відомо). Хоча, якщо уважно вчитатися, в коментарях дуже багато орфографічних, друкарських помилок, і зроблено все нашвидкуруч… Розрахунок правильний: коли люди в розпачі, вони не фокусуються на деталях! І вже уявляють, як тисячі падають на карту! Тож усі здогадалися, куди слати подібні посилання-заманухи? Слідом за російським кораблем!»

Щоб стати жертвою подібної цинічної афери, не обов'язково навіть заходити в соцмережі. Подібна «приваблива пропозиція» може прийти й в sms-повідомленні. У пресслужбі Нацполіції України кажуть, що повідомлення із пропозиціями матеріальної допомоги зараз часто надходять вимушеним переселенцям.

Такі sms часто отримують вимушені переселенці

«У повідомленні шахраї вказують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги. За посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей. У таких випадках аферисти використовують фішинг. Громадяни, вказуючи свої конфіденційні дані на підозрілих ресурсах, автоматично передають їх шахраям. Після чого зловмисники привласнюють гроші українців», — попереджають у пресслужбі Нацполіції.

У повідомленні шахраї вказують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги

Як не потрапити на таку аферу? У поліції дають такі поради:

1. Отримувати інформацію, особливо щодо фінансових виплат, лише з офіційних джерел;

2. Уважно перевіряти URL-адресу сайту, один непомітний символ може означати, що ви потрапили на фішинговий ресурс;

3. Не вірити позитивним відгукам від людей, які нібито отримали якісь гроші. Написати десятки подібних відгуків — справа 20 хвилин.

4. Не переходити за сумнівними посиланнями та не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих сайтах.

5. Якщо так сталося, що фінансова інформація вже розголошена, слід негайно звернутися до банку та заблокувати картку.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про шахраїв, які виманюють гроші у людей під виглядом допомоги на тероборону.

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