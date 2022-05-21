Мама лежала мертвою на холодильнику, а у тіла брата не було рук і ніг: бомба рф вбила в Бородянці сім'ю поліцейського з 6 людей

В Бородянці Київської області, яку вщент зруйнували росіяни, місцевий поліцейський втратив в перші дні війни всіх близькиї родичів: бабусю, матір, тата, брата, дружину та дочку, пише BBC Україна.

26-річний Іван каже, що від дому нічого не залишилось.

«26 лютого я перебував на робочому місці в райвідділку поліції, ми розмовляли на вулиці і почули «бабах! Земля затрусилася. Я почав набирати телефоном всіх своїх родичів: жінку, свого брата, маму, батька, бабусю — і всі були в зоні недосяжності. Я зрозумів, що сталося щось недобре», — згадує він.

Іван Сімороз (праворуч) на фото з братом Петром (21 рік), батьком Василем, матір'ю Наталією та дружиною Оленою (27 років)

Прибувши до свого будинку, він почав розгрібати завали. Незабаром на допомогу приїхали сусіди та родичі. Першим Іван знайшов матір, яка лежала мертва на холодильнику. Потім за 200 метрів він знайшов тіло свого молодшого брата. Він втратив обидві ноги і руки. Поруч з ним на грядці сидів його улюблений пес. Потім знайшли його бабусю, теж мертву, засипану цеглою.

Тітка Івана знайшла його однорічну донечку Поліну на дивані, вона ще дихала. Тоді знайшлася дружина Івана. Потім його батько. Обидва мертві. Невдовзі Поліна померла в лікарні. Того дня Іван втратив шістьох членів родини.

Після того, що сталося, Іван взяв лише три дні відпустки. Він працював на військовому блокпосту неподалік і допомагав людям евакуюватися на автобусах до безпечних районів. За це Івана відзначили медаллю за заслуги та відвагу.

«У кожного в Бородянці є біда та проблеми. Треба допомагати людям. Робота і мої друзі — це допомагає і підтримує», — каже поліцейський.

Протягом наступних п'яти тижнів окупації росіянами багато інших будинків у Бородянці також були зруйновані вщент. Розтрощені багатоповерхівки здебільшого вже непридатні для життя.

Іван поховав своїх родичів за 30 км від Бородянки — селі Пісківка. Там стоять шість дерев'яних хрестів на свіжовикопаних могилах. Найбільше вражає те, що на всіх хрестах однакова дата смерті: 26.02.2022.

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Фото: BBC Україна

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