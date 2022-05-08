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«Ви кажете: ніколи знову? Розкажіть про це Україні»: Зеленський зі зруйнованої Бородянки виступив із зверненням з приводу Дня пам’яті і примирення

9:40 8 травня 2022
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський записав у зруйнованій російськими військами Бородянці звернення 8 травня, у День пам'яті та примирення.

«Чи може стати чорно-білою весна? Чи буває вічний лютий?» — так розпочав своє звернення Зеленський і додав, що Україна знає відповіді на ці запитання: «На жаль, відповіді — так».

Наша країна, за його словами, щорічно 8 травня вшановувала пам'ять усіх, хто захищав нашу планету від нацизму — Друга світова війна забрала мільйони життів, зруйнувала долі людей. І були всі причини говорити: «Ніколи знову».

«Ми знали, яку ціну заплатили за цю мудрість наші предки. Знали, як важливо зберегти її і передати нащадкам. Але навіть уявити не могли, що наше покоління стане свідком наруги над словами, які, як виявилося, є істиною далеко не для всіх. Цього року ми говоримо „ніколи знову“ інакше. Ми чуємо ці слова інакше… Вони звучать зі знаком запитання… Ви кажете: „Ніколи знову?“ Розкажіть про це Україні» , — сказав президент.

Володимир Зеленський зазначив, що окупанти влаштували в Україні «криваву реконструкцію нацизму»: «Фанатичне успадкування режиму, його ідей, дій, слів та символів. Маніакальне до деталей…»

Раніше Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що з території «Азовсталі» в Маріуполі вдалося евакуювати близько 300 жінок та дітей.

Фото — скріншот

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