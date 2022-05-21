«Звик жити розкішно»: Сергій Ребров пояснив мовчання з-за поребрика зрадника Тимощука

Ексфутболіст та тренер київського «Динамо» Сергій Ребров, який виграв в ОАЕ з «Аль-Айном» національний Кубок та чемпіонат країни, категорично висловився про свого колишнього партнера по збірній України Анатолія Тимощука, який після початку війни продовжує проживати в росії та ніяк не висловлює свою позицію щодо того, що відбувається на його батьківщині.

«Чи не зв'язувався я з Тимощуком? Ні. У нього там родина, дружина-росіянка. Напевно, він розуміє, що більше йому працювати нема де. Він не збирається повертатися до України, іншої роботи немає, а він звик жити доволі розкішно. Якщо він скаже, що йде війна та підтримає Україну, то йому потрібно відразу виїжджати з Росії, бо нічого не буде. Я розумію його позицію, але це його проблеми. Мені вона, звичайно, неприємна, але це його життя. Він обирає, як жити далі», — наголосив Сергій Ребров в ефірі YouTube-каналу «Пряма Червона».

Також український фахівець підтримав рішення про усунення російських футбольних збірних та клубів від міжнародних змагань. «Тут навіть обговорювати немає чого. Жодних інших варіантів бути не може і сподіваюся, що ніхто їх навіть не розглядав. Дискваліфікація діє до кінця цього року, бо всі сподіваються, що війна закінчиться. Вона закінчиться, але важливо, щоб не лише війна закінчилася, а й режим путіна пішов. Хіба треба одразу знімати санкції, якщо просто завершиться війна? Я вважаю, що санкції треба знімати лише після падіння режиму путіна. Тільки якщо буде зовсім інша політика у росії, можна буде думати, наскільки вона не страшна усьому світу», — додав Ребров.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда київського «Динамо» Анатолій Бишовець став «адвокатом» Тимощука.

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