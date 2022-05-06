«Я розчарований тим, на що перетворилася Україна»: легенда київського «Динамо» став «адвокатом» Тимощука

Знаменитий у минулому форвард «Динамо» та збірної Радянського Союзу, олімпійський чемпіон Сеула-1988 (як тренер) Анатолій Бишовець, який давно змінив рідний Київ на Москву, висловився про «цькування» в Україні колишнього капітана нашої національної команди Анатолія Тимощука. Нагадаємо, що нинішнього тренера пітерського «Зеніта» позбавили всіх регалій у футболі, звання Почесного громадянина Луцька і просто вважають зрадником за боягузливе мовчання в росії про війну та можливу співпрацю з ФСБ .

«Я вважаю, що розгорнута в Україні кампанія проти Тимощука це нерозумно, — цитує 76-річного Анатолія Бишовця «Спорт уик-энд». — Замість того, щоб пишатися своїми гравцями, які приносили славу українському футболу, їх наражають на анафему. Він все ж був капітаном національної команди. Причому гідно представляв її і за кордоном (грав не просто у провідному європейському чемпіонаті, а у «Баварії»).

У мене своє ставлення до України та до того, що відбувається. Зрозуміло, що важко залишатися осторонь страждань, які випадають на народ, незалежно від того, хто має рацію, а хто — ні. Коли я їхав з Києва до Москви, то Україна була квітучою в економічному, науковому та культурному плані. Звичайно, у мене викликає розчарування те, на що вона перетворилася. Людину визначають, чи може вона вимовити слово «паляниця»? Що це за критерій? Я та моя дружина народилися у Києві, ми — українці, і нічого не змінилося від того, що переїхали. Є якісь розумні речі. Я не розумію провини того ж Тимощука. Він що має залишити улюблену роботу, розірвати контракт? Це дуже складно. Спортсмени мають бути поза політикою".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній тренер збірної України пошкодував російських футболістів після санкцій УЄФА.

Фото championat.ru

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