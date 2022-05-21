Ірина Федишин переходить у наступ: співачка дорікнула Поляковій та Приходько прагненням «перевзутися» (відео)

Після скандалу навколо суддівства на «Євробаченні» популярна співачка Ірина Федишин, яка мріє про руйнування кремля, вирішила не відмовчуватися тихенько осторонь, а самій перейти в наступ.



Оскільки Іру, схоже, дуже зачепили висловлювання Анастасії Приходько, Олі Полякової та Меловіна, вона вирішила відповісти їм у Instagram-сториз, опублікувавши відео блогера Ростислава Калацинського.

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«Настя, патріотизм — це любити свою батьківщину завжди, а не лише сьогодні швиденько перевзутися» , — звернулася Ірина Федишин на адресу своєї колеги Анастасії Приходько. Вона згадала, що та брала участь у Євробаченні від РФ.

Щодо Полякової Федишин також не промовчала. Вона показала стару фотографію зірки у кокошнику та нову у вишиванці.

«А тепер так. Оля, але краще пізно, ніж ніколи», — написала Ірина.

Співак Melovin також потрапив «під роздачу».

«Меловін, гарні в тебе пісні. Але за твою невихованість та нетолерантність — „0“ балів», — резюмувала зірка.

Втім, за великим рахунком, скандал лише «підігрів» інтерес як до самої Ірини, так і до її опонентів, тому вони «підуть на світову», від чого виграють усі.

Адже в'їзд в Україну заборонений відвертим ворогам, через що вони «чудять» у себе в країні, дивуючи навіть шанувальників, що навіть бачили краєвиди, як наприклад затяті кримнашисти Микола Басков і григорій лепс.

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