Незграбні виправдання: Ірина Федишин та інші члени журі потрапили у скандал через «голосування» на Євробаченні

Після перемоги України на «Євробаченні-2022» багато українців не лише раділи за Kalush Orchestra, а й обурилися тим, що члени журі від нашої країни поставили нуль балів учаснику від Польщі Охману, хоча глядачі виставили йому цілих 12 балів.

Багато наших співвітчизників упевнені, що професійне журі мало поставити польському артисту найбільшу кількість балів — особливо з урахуванням того, скільки дружня країна приймає українських біженців та надає іншу допомогу.

У Мережі з'явилися образливі пости, де журі називають не дуже пристойними словами і публікують гнівні фрази на його адресу.

Багато критичних висловлювань з'явилося й на адресу народної улюблениці Ірини Федишин, яка була у складі суддів.

Виконавиця вирішила одразу відповісти і пояснила, чому могло так статися.

«Ситуація з Польщею не приємна не тільки вам, а й мені. І якби я була на бік глядацького голосування, я б теж була такою розлюченою. Тому що, незважаючи на те, що „Євробачення“ все ж таки „якось“ аполітичний конкурс, складно усунутись, коли у твоїй країні війна і найбільше руку допомоги тобі простягає Польща. Коли я побачила такі результати — це було шоком і для мене», — написала співачка.

Ірина пояснила, що судді не мають права розголошувати бали. Проте вона показала, що поставила Польщі оцінку 10.

«Тому, незважаючи на те, що не можна оприлюднити свої голоси і за це можна бути оштрафованою, я знімаю фото своєї анкети, де видно, скільки балів отримала Польща особисто від мене. Як так сталося, що для Польщі вийшло 0 балів? Я не знаю відповіді на це питання», — додала Ірина.

Спробував виправдатися також Вадим Лисиця, який очолював журі — він підтвердив, що голосування відбувалося під пильною увагою юриста, але зазначив, що всі учасники отримали ті оцінки, які заслужили:

«Ніяких преференцій та інших заохочень ніхто не мав… Як глава журі — я точно готовий нести відповідальність за демократичний вибір, зроблений цього року. За гуманітарну, військову та фінансову допомогу Україні ми будемо вдячні Польському народові вічно! Але ж це ніяк не пов'язані речі», — зазначив він. не пов'язані речі" , — зазначив він у мережі.

Втім, спроба виправдатися лише розлютила українців. Лисиця навіть закрила поки що свій аккаунт, а під роз'ясненнями Федишин продовжують з'являтися гнівні коментарі: мовляв, співачка «дорисувала одиницю» тощо.

Нагадаємо, в полку «Азов» заявили, що теж дивилися трансляцію «Євробачення-2022» і оцінили вчинок українського гурту Kalush Orchestra врятувати Маріуполь та «Азовсталь». Також «азовці» подякували лідеру «Калушу» за підтримку зі сцени міжнародного конкурсу.

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