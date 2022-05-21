Хоч би не почали цілуватися: кримнашисти басков та лепс влаштували публічні «обіймашки»

Співак микола басков, який підтримує війну росіян проти України, ось уже багато років не може налагодити особисте життя і створити сім'ю. Натомість із колегами у співака чудові стосунки. А з деякими з них дуже близькі, пише «Экспресс газета».

Видання нагадує, що «найвідоміший блондин» справді вельми фривольно поводиться з окремими зірками.

«Найчастіше за останні роки всі могли спостерігати за зворушливим зв'язком миколи баскова з філіппом кіркоровим. Колись між двома артистами був конфлікт. Принаймні такі ходили чутки. Як би там не було, а згодом співаки перетворилися на друзів, які можуть влаштувати показові ніжності на камеру», — зазначає автор статті.

Проте зараз басков опинився в центрі уваги через фото зворушливих обіймів із григорієм лепсом. Причому, ініціатива виходила від останнього.

Треба сказати, що двох співаків уже давно пов'язують більш ніж дружні стосунки. Перетинаючись на зіркових тусовках, микола та його колега обов'язково вітаються та охоче позують фотографам. Проте зазвичай басков і лепс поводяться стриманіше. Натомість на свіжому знімку видно, з якою радістю микола відповідає посмішкою на обійми григорія вікторовича.

«Хоч би не почали цілуватися», «Огидно дивитися», «Голубки», — пишуть обурені «коханням» читачі.

Як писали «ФАКТИ», раніше в росії заборонили виступи російських та українських зірок, які наважилися засудити вторгнення росіян в Україну. Відтепер небажаними є виступи українців Івана Дорна, Макса Барських, Наді Дорофєєвої, Потапа та Насті Каменських, Світлани Лободи, Віри Брежнєвої, Монатіка, Алексєєва, гуртів «Океан Ельзи», «Один у каное», «Нерви».

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