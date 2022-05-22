Смерть путіна спробують приховати: окультист назвав дату смерті кремлівського диктатора

У серпні 2022 року почнеться сильне погіршення здоров'я президента рф володимира путіна. Таке припущення висловив філософ та окультист Андрій Космач в інтерв'ю з правозахисником Марком Фейгіним, пише УНІАН .

Разом з тим, експерт упевнений, що стан здоров'я путіна сильно погіршиться, але перевороту в росії не буде.

«У серпні почнеться сильне погіршення здоров'я нашого сюзерена, що підтверджують дуже багато факторів, включаючи його натальну карту і так званий солярний гороскоп. Справа в тому, що ми навіть знаємо хвилину народження сюзерена, що є великою рідкістю. А з серпня до кінця жовтня почнеться процес відходу сюзерена від влади та з влади. Де-юре він залишиться президентом, а де-факто вся повнота влади перейде до рук так званого колективного органу управління, який ми можемо назвати Держрадою, який, до речі ж, внесений і до Конституції, він там є», — зазначив Космач.

Він не впевнений, що ця подія стане відомо публічно, її, як завжди, намагатимуться приховати.

«От дуже багато експертів, аналітиків вважають, що в росії можливий якийсь палацовий переворот, але, ви знаєте, на жаль, ці експерти та аналітики видають бажане за дійсне. Ви знаєте, просто його, цей переворот, нікому робити. Я вам поясню, чому: всі чиновники, всі олігархи і всі силовики — це дерев'яні солдати Урфіна Джуса, де в ролі Урфіна Джуса виступав сам російський сюзерен — це його діти, це його твори, створені ним за його подобою та образом. Але відданість їх базується лише на одному — на страху і ні на чому більше», — зазначив Космач.

За його словами, після весняного коридору затемнень 2023 року, повного сонячного затемнення, яке відбудеться 20 квітня 2023 року, та напівтіньового місячного затемнення, яке відбудеться 5 травня 2023 року, «життєвий шлях російського сюзерена завершиться».

«На сьогоднішній день можна впевнено констатувати, що 98,5% смерть путіна відбудеться у травні 23 роки. І лише 1,5% залишається, що ця агонія затягнеться до серпня 23 року», — упевнений філософ.

«Всесвіт, Вищий розум, Бог, можна говорити як завгодно, невипадково обрали на роль архітектора хаосу російського сюзерена. Бо хто, як не він здатний зруйнувати те, що раніше здавалося фундаментальним і непорушним, і об'єднати тих, кого раніше апріорі вважалося об'єднати неможливо», — підсумував окультист.

Варто зазначити, що за словами Космача, цей прогноз складено трьома найкращими у світі корифеями у галузі мунданної астрології — астрології, що вивчає історичні та культурні тенденції, долі націй та великих груп людей, метеорологічні умови та землетруси та інші важливі світові події.

Нагадаємо, раніше смертельний діагноз путіна підтвердили в українській розвідці, зазначивши, що він точно проходить хіміотерапію, і саме тому змушений максимально дистанціюватися від співрозмовників.

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