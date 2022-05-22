Підтримка України посилиться: на виборах в Австралії перемогли прихильники жорстких санкцій проти рф

У суботу, 21 травня, в Австралії відбулися федеральні вибори. Впевнену перемогу здобула Австралійська лейбористська партія (ALP), яка перебувала в опозиції з 2013 року. Її лідер Ентоні Албаніз стане новим прем'єр-міністром Австралії. 59-річний політик з італійським корінням (його батько — італієць Карло Альбанезе, тому прізвище Ентоні часто дають у такій же транскрипції) вже приймає вітання.

Зазначимо, що Ентоні Албаніз є переконаним прихильником жорстких санкцій щодо росії через її війну в Україні. На початку квітня він вимагає позбавити російських дипломатів акредитації в Австралії. Албаніз включений кремлем до списку іноземців, яким заборонено в'їзд до росії.

Лейбористи забезпечили собі 72 місця у нижній палаті парламенту. Для отримання абсолютної більшості необхідно 76 місць, але підрахунок голосів ще не завершений, тому Албаніз має високі шанси сформувати новий уряд силами тільки своєї партії.

На зустрічі з прихильниками Ентоні заявив, що «вдячний за цю перемогу».

«Я хочу об'єднати країну. Я думаю, люди хочуть згуртуватися, знайти наші спільні інтереси, поринути у спільну мету. Я думаю, люди втомилися від розбіжностей, вони хочуть об'єднатись як нація, і я маю намір очолити цей процес», — сказав Албаніз.

Лідер лейбористів пообіцяв боротися зі зміною клімату та інфляцією, провести референдум щодо надання корінним народам інституційного права голосу при розробці національної політики.

Нагадаємо, у світі великі надії вважають безпрецентний пакет фінансової підтримки України, закон про який підписав президент США Джозеф Байден.

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