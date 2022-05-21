Байден затвердив допомогу Україні у розмірі 40 млрд доларів: на які цілі спрямують гроші

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про надання Україні 40 мільярдів доларів.

Про це повідомили у Білому домі.

«У суботу, 21 травня 2022 року, президент підписав закон HR 7691, „Закон про додаткові асигнування на Україну, 2022“, який передбачає додаткові надзвичайні асигнування на 2022 фінансовий рік федеральним агентствам для реагування на ситуацію в Україні та для надання допомоги Україні», — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що цей пакет допомоги є найбільшим, який Конгрес США схвалював за останні 20 років. З урахуванням цих 40 млрд доларів американська допомога Україні становить приблизно 54 млрд доларів лише за два місяці.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський подякував американському колегі Джо Байдену за такий крок.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Дякую президенту США Байдену за підписання закону про додаткову підтримку України. Лідерство США, Президента Байдена та американського народу в підтримці України у боротьбі проти російського агресора важливо. Чекаємо на нову потужну оборонну допомогу. Сьогодні вона як ніколи потрібна», — написав український лідер.

Про те, як розподілять допомогу від Сполучених штатів, розповіли в Reuters .

Згідно з інформацією агенства:

$ 6 млрд буде направлено на зброю, розвідувальну підтримку, підготовку та іншу допомогу з безпеки ЗСУ;

$ 8,7 млрд — на заповнення запасів зброї, яка була передана Україні;

$ 3,9 млрд — на фінансування операцій Європейського командування, зокрема розвідувальну підтримку;

$ 11 млрд — на зброю, військове та захисне обладнання та спорядження, яке Байден зможе надсилати Україні прискореними темпами без додаткового узгодження з Конгресом у рамках ленд-лізу;

$ 13,8 млрд — схвалено Держдепартаменту, основна частина цих коштів піде до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти уряду продовжувати свою роботу;

$ 4,4 млрд — спрямують на постачання продовольства Україні та іншим країнам.

Нагадаємо, що спочатку Байден запросив у Конгресу 33 мільярди доларів для України, але законодавці збільшили суму приблизно до 40 мільярдів доларів із прицілом на фінансування України найближчими місяцями. Президент України Володимир Зеленський назвав поновлення Америкою програми ленд-ліз, яку реалізовували за часів Другої світової війни, історичним рішенням.

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