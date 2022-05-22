Рада зробила послаблення для однієї з груп пенсіонерів: про що йдеться

Верховна Рада, яка готується позбавляти громадянства громадян призовного віку, які втекли за кордон, на засіданні 22 травня прийняла за основу законопроект «Про внесення змін до статті 52 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб“ щодо удосконалення порядку виплати пенсій», який дає змогу самостійно обирати банк для отримання військових пенсій.

За це рішення проголосували 292 народні депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів, передає УНІАН .

У пояснювальній записці до документа зазначається, що для військових пенсіонерів вибір банківської установи для відкриття рахунку для виплати пенсій обмежений лише одним банком — «Ощадбанком».

«Внесення запропонованих цим законопроектом змін дозволить усунути обмеження для осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб у виборі установи банку, через яку органи Пенсійного фонду здійснюють виплати пенсії, дозволивши одержувачу пенсії самостійно обирати банківську установу з числа визначених державою уповноважених банків, через які можна здійснювати виплату пенсії», — сказано в записці пояснення до документа.

Нагадаємо, що з 1 березня 2022 року в середньому на 787 гривень підвищено пенсії для 486 тисяч 796 військових пенсіонерів .

Для військових пенсіонерів з інвалідністю розмір підвищення у середньому становив 995 гривень. Загалом у результаті індексації пенсій, проведеної 1 березня, підвищені пенсії отримали близько 10 мільйонів пенсіонерів, а середній розмір підвищення становив 380 гривень.

256

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter