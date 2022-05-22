Маємо вже сьогодні працювати на відновлення країни: Абрамович про створену в парламенті депутатську групу

Таку думку висловив народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ігор Абрамович, коментуючи створення у Верховній Раді України депутатської групи «Відновлення України».

За словами Абрамовича, якого обрано співголовою групи, ціль об’єднання депутатів — запропонувати суспільству дієвий план законодавчих рішень, необхідних для післявоєнного відновлення країни.

«Вже сьогодні потрібно створювати належні законодавчі умови для притоку в країну інвестицій, відбудови зруйнованої інфраструктури, забезпечення нових робочих місць, повернення українців з-за кордону та підтримки громадян, які внаслідок війни опинилися у складних життєвих обставинах» — відзначив нардеп.

При цьому, на переконання політика, синергія від об’єднання в депутатську групу дозволить депутатам значно ефективніше втілювати в життя всі задуми на благо України та Українського народу.

«Наш досвід успішних управлінських рішень як в державному, так і в приватному секторах економіки, реалізації масштабних інфраструктурних й соціальних проектів, налагодження волонтерської діяльності в округах дає нам чітке розуміння необхідних першочергових кроків у даному напрямку. Разом з колегами зробимо все від нас залежне, щоб успішно їх реалізувати. Все буде Україна!» — резюмував парламентар.

Нагадаємо, 22 травня у Верховній Раді створено депутатську групу «Відновлення України», яку очолили народні депутати Ігор Абрамович та Максим Єфімов. Всього до складу групи увійшли 17 народних депутатів.

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