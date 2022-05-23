Більше прав полякам в Україні та «революційні» зміни на кордоні: Зеленський анонсував новий етап відносин із Польщею

Відеозвернення президента України Володимира Зеленського, яке підбивало підсумки 88-ї доби широкомасштабного вторгнення росії, було присвячене українсько-польським відносинам та візиту лідера РП Анджея Дуди до Києва.

«Радий зазначити, що українсько-польські відносини нарешті — на абсолютно чистій та щирій основі, без будь-яких чвар і старої конфліктної спадщини. Це — історичне досягнення. І я бажаю, щоб братерство між українцями та поляками зберігалося завжди, щоб наша єдність, єдність українців та поляків була постійною величиною, яку нікому не порушити», — сказав Зеленський.

Він повідомив про підписання указу, яким запроваджується нова українська відзнака України — на знак подяки містам держав-партнерів, які найбільше допомогли українцям. Першим таким містом став польський Жешув.

«Інше рішення — підготовка законопроекту, який буде дзеркальним ухваленому в Польщі закону про наших громадян. Українці та українки, які тимчасово перебувають у Польщі, рятуючись від цієї війни, де-факто та де-юре отримали ті ж можливості, що й поляки», — зазначив Зеленський та додав: «Ми маємо вирішити суперечки та прибрати тиск минулого з наших сучасних відносин з усіма поважаючими нас сусідами України, які не є окупантами нашої держави. Досягнуто і рішення, яке революційно змінює порядок на нашому кордоні. Запроваджуємо з Польщею загальний митний контроль. Це значно прискорить проходження процедур на кордоні. Прибере більшість корупційних ризиків. Але це також початок нашої інтеграції до спільного митного простору Євросоюзу. Тобто справді історичний процес».

Під час зустрічі президентів двох країн йшлося про оборонну підтримку України, посилення санкцій проти росії, а також кроки для реалізації повноправного членства нашої країни в ЄС.

Також Зеленський розповів про телефонну розмову з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, під час якої йшлося про ситуацію на фронті та пошуки шляхів для збільшення експорту з України агропродукції та імпорту пального.

У понеділок, 23 травня, президент візьме участь у дискусії на Давоському форумі. «Відбудеться нова зустріч представників держав-партнерів — „Рамштайн-2“, якщо називати цю групу за місцем першої зустрічі в Німеччині. Очікуємо на нові корисні рішення для нашої оборони», — додав він.

Нагадаємо, що у Польщі до 31 травня включно українці, які виїхали з України після 24 лютого, мають змогу безкоштовно їздити у потягаї. Йдеться про жінок, дітей до 18 років, а також громадян з інвалідністю незалежно від віку та людей старших 60 років.

Фото Офісу президента

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