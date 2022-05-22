Нашу єдність не порушить навіть журі на «Євробаченні»: Анджей Дуда виступив у Верховній Раді (відео)

У неділю, 22 травня, президент Польщі Анджей Дуда виступив у Верховній раді. У своєму виступі він подякував українцям за опір російським агресорам, процитував великого українського письменника Івана Франка та пожартував про «Євробачення».

Відео виступу лідера Польщі опублікував нардеп Олексій Гончаренко.

«Ніхто не може порушити нашу єдність. Ані ворожі політики, ані іноземні агенти, ані навіть журі на Євробаченні», — заявив Дуда під час звернення до нардепів.

Крім того, президент Польщі процитував у своїй промові Івана Франка — про «дух, який тіло рве до бою» та подякував українцям за опір російському агресору.

«Польський народ дякує вам за ваш опір, за вашу відвагу і ваш захист Вітчизни», — сказав він.

Крім того, лідер Польщі заявив, що героїчна оборона Маріуполя назавжди залишиться в історії, і поділився думкою, що після Бучі, Бородянки та Маріуполя з Росією не може вестись жодних справ, як це було раніше.

Також Дуда пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна стала членом Євросоюзу та подякувала українським захисникам.

Депутати неодноразово переривають його виступ оваціями, а слова про те, що Польща підтримує українську боротьбу проти агресора та дала притулок нашим дітям — зустріли вигуками «браво».

Нагадаємо, що президент Польщі став першим з початку повномасштабного вторгнення РФ лідером іноземної держави, який особисто виступив у Верховній Раді.

Як писали «ФАКТИ», на початку травня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який побував у Києві у квітні, звернувся до Верховної Ради України онлайн. Він став першим світовим лідером, який звернувся до українського парламенту після початку вторгнення Росії.

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