34.78 / 35.00 36.41 / 36.73
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

2 в 1: для українців стала доступна нова паспортна послуга

16:31 23 травня 2022
ID-документ та закордонний паспорт

З понеділка, 23 травня, українці можуть одночасно оформити ID-картку та закордонний паспорт.

Як повідомили у МВС України, таку послугу надають:

  • у разі оформлення ID-карти вперше у 14 років;
  • у разі втрати документів або їхнього обміну через зміну персональних даних.

За отриманням послуги можна звертатися до підрозділів Державної міграційної служби, до центрів обслуговування «Паспортний сервіс» та ЦНАП.

Вартість послуги залежить від того, протягом якого терміну виготовляють документи:

  • 1105 грн. — при оформленні протягом 20 робочих днів;
  • 1583 грн. — при терміновому оформленні протягом 7 робочих днів.

Якщо документи вперше оформляють 14-річні українці, вони оплачують лише послугу оформлення паспорта для виїзду за кордон.

«На період дії військового стану можливі затримки щодо оформлення паспортних документів», — додали в МВС.

Раніше повідомлялося, що Кабмін спростив процедуру навчання та отримання посвідчення водія в сервісних центрах МВС. Зокрема, люди, які переїхали до іншого регіону через бойові дії, мають право скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, а теоретичну частину навчання проходити дистанційно. Отримати права також можна у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця складання теоретичного та/або практичного іспитів.

Фото МВС

94

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сіль

В Україні гострий дефіцит солі: чому її немає у магазинах і чи скоро з'явиться

Саджайте помідори у відкритий ґрунт методом «лежачи в траншею» і підгодуйте лаврушкою: оригінальні способи збільшення врожаю (відео)

Саджайте помідори у відкритий ґрунт методом «лежачи в траншею» і підгодуйте лаврушкою: оригінальні способи збільшення врожаю (відео)

Алла Пугачова та Максим Галкін

Алла Пугачова вперше висловилася про розлучення з Максимом Галкіним

Ірина Білик

«Це ганьба, він мене підставив!»: Ірина Білик обурилася несподіваним вчинком колишнього чоловіка

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.