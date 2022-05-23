2 в 1: для українців стала доступна нова паспортна послуга

З понеділка, 23 травня, українці можуть одночасно оформити ID-картку та закордонний паспорт.

Як повідомили у МВС України, таку послугу надають:

у разі оформлення ID-карти вперше у 14 років;

у разі втрати документів або їхнього обміну через зміну персональних даних.

За отриманням послуги можна звертатися до підрозділів Державної міграційної служби, до центрів обслуговування «Паспортний сервіс» та ЦНАП.

Вартість послуги залежить від того, протягом якого терміну виготовляють документи:

1105 грн. — при оформленні протягом 20 робочих днів;

1583 грн. — при терміновому оформленні протягом 7 робочих днів.

Якщо документи вперше оформляють 14-річні українці, вони оплачують лише послугу оформлення паспорта для виїзду за кордон.

«На період дії військового стану можливі затримки щодо оформлення паспортних документів», — додали в МВС.

Раніше повідомлялося, що Кабмін спростив процедуру навчання та отримання посвідчення водія в сервісних центрах МВС. Зокрема, люди, які переїхали до іншого регіону через бойові дії, мають право скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, а теоретичну частину навчання проходити дистанційно. Отримати права також можна у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця складання теоретичного та/або практичного іспитів.

Фото МВС

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