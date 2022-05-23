Тепер точно «всьо»: Зеленський погасив нову марку з російським військовим кораблем, який послали

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у погашенні поштової марки серії «Русскій воєнний корабль…», яку ввела в обіг «Укрпошта» спеціально до Дня морської піхоти України 23 травня. До того ж, цього дня минуло 40 діб з того менту, як у Чорному морі був вражений двома ракетами «Нептун» крейсер «Москва».

Як повідомили в Офісі президента, у спецпогашенні марок також взяли участь командувач Військово-Морських сил Збройних Сил України Олексій Неїжпапа та генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Було погашено марки «Русскій воєнний корабль… Всьо! Смерть ворогам!» для відправлень по Україні та «Русскій воєнний корабль… Всьо! Слава нації!» для міжнародних відправлень. Вони будуть випущені загальним накладом 5 млн примірників.

Фото ОП

«Такі речі, як ця марка, — це передусім символи, які допомагають нам вірити в нашу перемогу. Що ми неодмінно переможемо в цій війні, а окупант піде на дно. Інтерес людей до цих марок є підтвердженням цьому. Переконаний, таких символів перемоги в нас буде ще багато», — сказав Володимир Зеленський.

За словами Ігоря Смілянського, що марки серії «Русскій воєнний корабль… Всьо!» вперше продаватимуть на світових майданчиках, частина виручки піде на підтримку захисників України.

Марки погасили в усіх регіонах країни, зокрема в Донецькій та Луганській областях, а у Києві це зробили за Крим, міста Севастополь і Херсон.

Раніше Ігор Смілянський повідомляв, що наступною маркою стане «Добрий вечір, ми з України». Серед п'яти запропонованих варіантів перемогла саме вона, набравши 35% голосів тих, хто брав участь в голосуванні.

Фото Офіса президента

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