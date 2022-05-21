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Суспільство та люди

«Доброго вечора, ми з України»: в «Укрпошті» назвали свою наступну марку

22:05 21 травня 2022
Марка

Всеукраїнське опитування про те, яка марка «Укрпошти» буде наступною маркою України завершено. Серед п'яти запропонованих варіантів перемогла марка «Доброго вечора, ми з України». Про це повідомив керівник компанії Ігор Смілянський у Facebook.

Так, було подано 647 634 голоси. Загальні результати такі:

Доброго вечора, ми з України — 229 783 (35%)
Пес Патрон — 182 236 (28%)
путін, москва палає, Гаага чекає — 88 035 (14%)
Героям Слава — 79 476 (12%)
Ой у Лузі Червона Калина — 68 104 (11%)

«Результати і логічні і позитивні. Щодо наступних кроків. Ми одразу починаємо працювати над маркою „Доброго Вечора“ і наступного тижня розповімо про процес, який буде включати в себе конкурс на кращий дизайн і звісно Ваші голоси за нього. Враховуючи кількість голосів та шанувальників Патрона, все ж таки подумаємо коли і як випустити марку з ним», — написав Смілянський.

Як писали «ФАКТИ», попередню марку із фразою захисників острова Зміїний «Русский военный корабль, иди…» запустили 12 квітня, вона стала шалено популярною серед українців.

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