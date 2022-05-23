У Києві небувалий ажіотаж навколо нової поштової марки: черга за нею вишикувалася за кілька годин до початку продажу (відео)

Вже друга марка «Укрпошти» — цього разу з потопленим російським флагманом чф «Москва» — знову викликала ажіотаж в Україні.

Керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів, що урочисті погашення марки «Російський військовий корабель ВСЬО» триватимуть з ранку до 14:00 23 травня.

«З 14:00 марки продаватимуться у 1500 відділенях „Укрпошти“ по всій країні до рівня райцентрів. Ліміт — 2 блоки по 3 марки на клієнта без винятків. У селах поки що ні. Це пізніше. Тільки на перший тиждень ми даємо у відділення 1 мільйон марок, тобто стільки, скільки всього було марки „Корабель НА“. Що буде, якщо продамо все за день? Дамо ще 1 мільйон марок орієнтовно 27 травня. Теж оголосимо заздалегідь. Потім ще мільйон і так далі. 1.5 мільйона марок + мерч (майки, світшоти та магніти) продаватимуться на 6 Інтернет-майданчиках. 4 українські майданчики стартують 24 травня, міжнародні 25−27 травня. Назви та посилання дамо ввечері 23 травня», — додав він.

До початку продажів залишається близько чотирьох годин, але в Києві перед центральним поштамтом вже вишикувалася величезна черга бажаючих придбати марку. Таку картинку показує «Реальний Київ».

А "Павловський ньюз" показує фото з Майдану Незалежності.

Раніше Ігор Смілянський розповідав, що наступною маркою стане «Доброго вечора, ми з України».

Фото зі сторінки Ігоря Смілянського у соцмережах

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